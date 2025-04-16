Теплоход имени Галицкого? Краснодарцам предлагают выбрать имя новому судну, которое запустят по реке Кубань

В Краснодаре появится еще один теплоход. Жители предложили несколько вариантов, как его назвать

12 апреля Кубанское речное пароходство сообщило, что в новом сезоне появится дополнительный теплоход, который будет курсировать по реке Кубань. Информацию опубликовал телеграм-канал перевозчика.

«Порой мне было грустно, что я гуляю по Кубани один. Очень хочется иметь друга, с которым можно проводить время, показывать вам красоту набережной и Кубани, устраивать винные музыкальные вечера», — говорится в сообщении.

Позже в телеграм-канале попросили краснодарцев выбрать имя для нового теплохода. Одна из подписчиц предложила назвать его в честь бизнесмена и мецената Сергея Галицкого. Предлагали и других персон: императрицу Екатерину II, бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и хоккеиста Александра Овечкина.

Собрали и другие варианты в комментариях:



«Краснодар», «Екатеринодар», «Кубанец», «Кубаночка», «Южное сияние», «Леди Кубань», «Лебедь», «Стремительный», «Нептун», «12 стульев», «Казак» и «Казачок».