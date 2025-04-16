Теплоход имени Галицкого? Краснодарцам предлагают выбрать имя новому судну, которое запустят по реке Кубань

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре появится еще один теплоход. Жители предложили несколько вариантов, как его назвать

12 апреля Кубанское речное пароходство сообщило, что в новом сезоне появится дополнительный теплоход, который будет курсировать по реке Кубань. Информацию опубликовал телеграм-канал перевозчика.

«Порой мне было грустно, что я гуляю по Кубани один. Очень хочется иметь друга, с которым можно проводить время, показывать вам красоту набережной и Кубани, устраивать винные музыкальные вечера», — говорится в сообщении.

Позже в телеграм-канале попросили краснодарцев выбрать имя для нового теплохода. Одна из подписчиц предложила назвать его в честь бизнесмена и мецената Сергея Галицкого. Предлагали и других персон: императрицу Екатерину II, бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и хоккеиста Александра Овечкина.

Собрали и другие варианты в комментариях:

«Краснодар», «Екатеринодар», «Кубанец», «Кубаночка», «Южное сияние», «Леди Кубань», «Лебедь», «Стремительный», «Нептун», «12 стульев», «Казак» и «Казачок».

В мае теплоход «Комета» вновь начнет курсировать между Анапой, Геленджиком и Сочи:

Перевозчик планировал открыть навигацию по реке Кубань 10 апреля, однако этого не произошло. В пресс-службе сообщили Юга.ру, что открытие сезона речных прогулок перенесли на одну-две недели из-за высокого уровня воды.

Прогулочный теплоход ходит от моста Поцелуев на набережной. В 2024 году он курсировал каждые два часа с 10:00 до 20:00, а билеты стоили от 400 до 700 рублей. Последние годы жителей и гостей города обслуживает единственный теплоход «Кубань». Ранее также курсировало судно «Дон», однако сейчас оно на ремонте. 

«Планируем добавить новое судно, но, скорее всего, это произойдет в конце сезона или в начале следующего. Точной информации нет, судно ремонтируется», — отметили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре могут построить еще три моста через реку Кубань.

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