В Краснодаре бродячих собак отравили противотуберкулезным препаратом. Жители ЮМР восстановили стихийный мемориал погибшим животным

Эксперты выяснили, каким препаратом отравили бездомных собак в Краснодаре

Предыстория: В конце апреля в Юбилейном микрорайоне Краснодара обнаружили трупы бездомных собак. Жители предположили, что животных отравили. Полиция Краснодара начала проверку, но сообщила только об одном трупе.



Активистка Яна Антонова рассказала, что среди мертвых собак были те животные, которых давно знали и любили жители микрорайона. Например, пес Мишка. В Юбилейном микрорайоне возвели стихийный мемориал погибшим собакам.



Еще три трупа животных нашли на улице Ставропольской, 135. По данным жителей, три собаки погибли, а одну волонтерам удалось спасти.

23 апреля краснодарские зоозащитники получили от Россельхознадзора результаты патологоанатомического испытания трупов бездомных собак (фото протокола есть в распоряжении редакции Юга.ру). В документе сказано, что в крови мертвых животных обнаружили изониазид. Это противотуберкулезный препарат, которого нет в реестре лекарств для ветеринарного применения, и он не разрешен для лечения животных в РФ. Изониазид рецептурный, но его можно свободно заказать в интернет-аптеках.

Отстрел, эвтаназия или еще один приют: Что ждет бездомных животных в Краснодаре

«Исходя из данных патологоанатомического вскрытия трупа собаки можно сделать вывод, что непосредственная причина смерти — асфиксия и отек легких при сопутствующих патологиях: геморрагическом инфаркте миокарда, гемоперикардите (скоплении крови в околосердечной сумке), кровоизлиянии головного мозга, наступившие в результате воздействия токсического вещества», — говорится в протоколе исследования трупа собаки по кличке Вася, который жил в Юбилейном микрорайоне.



У других трупов животных выявили аналогичные патологоанатомические диагнозы.



Краснодарский ветеринар Марина Дубовикова отреагировала на происшествие в соцсетях и пояснила, что для семейства псовых изониазид — один из сильнейших ядов, так как в организме у собак отсутствует фермент, способный разложить активные компоненты препарата на безвредные вещества.



Максимальная концентрация изониазида в организме псов достигается через два часа, а первые признаки отравления появляются через 30-60 минут. По словам ветеринара, при отсутствии лечения смерть наступает в течении трех часов.



«При отсутствии помощи собаке после отравления изониазидом, летальный исход наступит с высокой долей вероятности. Таким образом, у каждого владельца собаки дома всегда должен быть пиридоксин витамин В6, он вводится в дозировке 0,71 мг/кг, внутримышечно. Это самая важная первая помощь. Но далее сразу в клинику к врачам», — предупредила Марина Дубовикова.



Ранее в Юбилейном микрорайоне убрали стихийный мемориал погибшим собакам, но в связи с гибелью новых животных его восстановили.

© Фото активистки Яны Антоновой, предоставлено Юга.ру

© Фото активистки Яны Антоновой, предоставлено Юга.ру

Напомним, что 14 марта ЗСК поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно законопроекту, приютам разрешат усыплять бездомных животных, если для них не нашелся хозяин в течение определенного срока.



Сейчас в Краснодарском крае действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивных животных на прежние места обитания.



13 марта комитет Совфеда не поддержал проект. Его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню». Также 5 апреля в Краснодаре прошел массовый пикет против жестокого обращения с бездомными животными.



В Госдуме должно было пройти первое чтение законопроекта, но его отложили на неопределенный срок.