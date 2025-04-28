В Краснодаре впервые состоится «Драмеди-шоу». В чем суть и когда премьера?
Краснодарцы со сцены будут рассуждать о темах, которые их тревожат и волнуют (18+)
Центр досуга «Пятница» анонсировал на 15 мая премьеру проекта «Драмеди-шоу». Участники будут рассказывать заранее подготовленные истории в формате сторителлинга, рассуждать о темах, которые их тревожат и волнуют.
«Нам хотелось пойти дальше, чем в обычном стендапе (где все основано только на юморе) и рассмотреть события, случившиеся с героями с разных сторон. Монологи могут быть слишком веселыми для драмы и слишком грустными для комедии», — рассказали организаторы.
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Состав участников уже определен, но идет набор на следующую встречу. Чтобы записаться, нужно связаться с ведущей проекта Аленой Бурковой.
«Драмеди-шоу» начнется в 19:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 900 рублей, подробности уточняйте у организаторов.
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