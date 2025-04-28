В Краснодаре впервые состоится «Драмеди-шоу». В чем суть и когда премьера?

Краснодарцы со сцены будут рассуждать о темах, которые их тревожат и волнуют (18+)

Центр досуга «Пятница» анонсировал на 15 мая премьеру проекта «Драмеди-шоу». Участники будут рассказывать заранее подготовленные истории в формате сторителлинга, рассуждать о темах, которые их тревожат и волнуют.

«Нам хотелось пойти дальше, чем в обычном стендапе (где все основано только на юморе) и рассмотреть события, случившиеся с героями с разных сторон. Монологи могут быть слишком веселыми для драмы и слишком грустными для комедии», — рассказали организаторы.