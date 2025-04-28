В Краснодаре впервые состоится «Драмеди-шоу». В чем суть и когда премьера?

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

Краснодарцы со сцены будут рассуждать о темах, которые их тревожат и волнуют (18+)

Центр досуга «Пятница» анонсировал на 15 мая премьеру проекта «Драмеди-шоу». Участники будут рассказывать заранее подготовленные истории в формате сторителлинга, рассуждать о темах, которые их тревожат и волнуют.

«Нам хотелось пойти дальше, чем в обычном стендапе (где все основано только на юморе) и рассмотреть события, случившиеся с героями с разных сторон. Монологи могут быть слишком веселыми для драмы и слишком грустными для комедии», — рассказали организаторы.

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Состав участников уже определен, но идет набор на следующую встречу. Чтобы записаться, нужно связаться с ведущей проекта Аленой Бурковой.

«Драмеди-шоу» начнется в 19:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 900 рублей, подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает бесплатная выставка современного искусства «Сердце моря».

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В Краснодаре впервые состоится «Драмеди-шоу». В чем суть и когда премьера?
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