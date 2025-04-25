В Краснодаре работает бесплатная выставка современного искусства «Сердце моря»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дом Книги» - арт-резиденция»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дом Книги» - арт-резиденция»

В Краснодаре можно увидеть арт-объекты, вдохновленные морской флорой и фауной (12+)

В краснодарской арт-резиденции «Дом книги» работает выставка современного искусства «Сердце моря».

Представлены инсталляции, фотографии и арт-объекты от творческого объединения художников STENACLUB, вдохновленные морской флорой и фауной. Они расскажут о хрупкости экосистемы и силе коллективного действия.

Встречи с писателями, мастер-классы, игры и викторины:

«Вот уже пятый месяц люди, объединенные общей целью, ежедневно трудятся на Черноморском побережье. Катастрофа затронула всех, вызвав волну боли и негодования. Но отчаяние сменяется надеждой. «Сердце моря» — это отражение борьбы, это история о важности экологической ответственности», — рассказали организаторы.

Выставка работает до 11 мая по улице Красной, 43. Вход свободный. Нужна предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 апреля пройдет лекция «Густав Климт. Звезда венского модерна». Искусствовед и издатель Яна Манакова расскажет о судьбе художника и его произведениях.

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В Краснодаре работает бесплатная выставка современного искусства «Сердце моря»
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