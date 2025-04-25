В Краснодаре работает бесплатная выставка современного искусства «Сердце моря»

В Краснодаре можно увидеть арт-объекты, вдохновленные морской флорой и фауной (12+)

Представлены инсталляции, фотографии и арт-объекты от творческого объединения художников STENACLUB, вдохновленные морской флорой и фауной. Они расскажут о хрупкости экосистемы и силе коллективного действия.

Встречи с писателями, мастер-классы, игры и викторины:

«Вот уже пятый месяц люди, объединенные общей целью, ежедневно трудятся на Черноморском побережье. Катастрофа затронула всех, вызвав волну боли и негодования. Но отчаяние сменяется надеждой. «Сердце моря» — это отражение борьбы, это история о важности экологической ответственности», — рассказали организаторы.

Выставка работает до 11 мая по улице Красной, 43. Вход свободный. Нужна предварительная регистрация по ссылке.