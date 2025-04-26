Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере Вонге Карвае
В Краснодаре 30 апреля кинокритик расскажет о визуальном стиле в работах китайского режиссера (16+)
Кинокритик Кира Кац анонсировала на 30 апреля лекцию «Вонг Карвай: тоска, ритм и неон».
Слушатели узнают, как режиссер строит свои фильмы на эмоциях, почему его визуальный стиль узнаваем с первого кадра, почему его фильмы похожи на стихи, а монтаж — на импровизированный танец. Также участники поговорят о влиянии постановщика на мировое кино.
Тяжкое бремя или двигатель прогресса:
«Фильмы Вонга Карвая — это не просто истории, а ощущения. Это музыка, заполняющая паузы, и время, которое ускользает сквозь пальцы. Его герои говорят не всегда словами, но всегда чувствами», — рассказала Кира Кац.
Вонг Карвай — режиссер гонконгской новой волны. Получил широкую известность благодаря фильмам «Пока не высохнут слезы», «Дикие дни», «Прах времен», «Чунгкингский экспресс», «Падшие ангелы», «Счастливы вместе», «2046», «Великий мастер», «Любовное настроение», «Мои черничные ночи».
Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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