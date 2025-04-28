В Краснодаре покажут документальный арт-фильм «Джотто. Предчувствие Ренессанса»
Краснодарцы смогут узнать историю творчества итальянского художника времен Возрождения Джотто ди Бондоне (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 30 апреля показ документального арт-фильма «Джотто. Предчувствие Ренессанса». Ленту будут демонстрировать в рамках арт-проекта «Волшебные вечера».
Зрители смогут узнать историю жизни итальянского художника времен Возрождения Джотто ди Бондоне. Фильм дает возможность рассмотреть во всех подробностях фресковые ансамбли Капеллы Скровеньи, Палаццо делла Раджоне, Церкви Эремитани, Баптистерия собора Падуи и Оратория святого Георгия. Работы мастера комментируют историки и искусствоведы, а также исследователи падуанской культуры XIV века.
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Джотто ди Бондоне — ключевая фигура в истории западноевропейского искусства. Он основал итальянскую школу живописи и разработал новый подход к изображению пространства. Работами мастера вдохновлялись Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти.
Фильм «Джотто. Предчувствие Ренессанса» покажут на итальянском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже. Подробности можно узнать на сайте.
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