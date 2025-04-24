В Краснодаре в кино покажут оперу «Богема» Джакомо Пуччини

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре можно посмотреть оперу «Богема» в рамках проекта «Волшебные вечера» (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 23 мая показ киноверсии оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Ленту будут демонстрировать в рамках арт-проекта «Волшебные вечера».

Экранизацию «Богемы» в 1965 году снял кино- и театральный режиссер Франко Дзеффирелли. Главные партии исполнили Мирелла Френи и Джанни Раймонди. Оркестром и хором Teatro alla Scala руководит Герберт фон Караян.

Мир без эмоций:

«Богема» Джакомо Пуччини — лирическая опера, в центре которой лежит интимная драма. Это история о парижских студентах, дружбе и любви. В мансарде латинского квартала живут поэт Рудольф, художник Марсель, музыкант Шонар и философ Коллен. У них нет денег, но парни не падают духом.

Оперу «Богема» покажут на итальянском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже. Подробности можно узнать на сайте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 мая покажут киноверсию спектакля Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.»

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