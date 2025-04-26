Вышел первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг

Кадр из трейлера к фильму «Хищник: Пустоши» © Скриншот видео с Rutube-канала «GaMePrOstor»

Кадр из трейлера к фильму «Хищник: Пустоши» © Скриншот видео с Rutube-канала «GaMePrOstor»

Боевик «Хищник: Пустоши» получил первый тизер-трейлер (18+)

Киностудия 20th Century выпустила первый тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши». Режиссером и сценаристом выступил Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»). Действие фильма разворачивается в далеком будущем на отдаленной планете. Сюжет крутится вокруг молодого хищника, которому пришлось не по своей воле покинуть клан. В какой-то момент он обретет союзницу. Девушка Тия отправится с ним в путешествие. Вместе им предстоит выследить о убить более опасного врага.

Главные роли исполнили Эль Фаннинг и Димитриус Коломатанги. Мировой релиз «Хищник: Пустоши» намечен на 7 ноября. Оригинальный «Хищник» Джона МакТирнана с Арнольдом Шварценеггером вышел на экраны в 1987 году и получил несколько продолжений. В каждой из частей люди борются с кровожадным инопланетным монстром.