Вышел первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг

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  • Кадр из трейлера к фильму «Хищник: Пустоши» © Скриншот видео с Rutube-канала «GaMePrOstor»
    Кадр из трейлера к фильму «Хищник: Пустоши» © Скриншот видео с Rutube-канала «GaMePrOstor»

Боевик «Хищник: Пустоши» получил первый тизер-трейлер (18+)

Киностудия 20th Century выпустила первый тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши». Режиссером и сценаристом выступил Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»).

Действие фильма разворачивается в далеком будущем на отдаленной планете. Сюжет крутится вокруг молодого хищника, которому пришлось не по своей воле покинуть клан. В какой-то момент он обретет союзницу. Девушка Тия отправится с ним в путешествие. Вместе им предстоит выследить о убить более опасного врага.

Маньяк с крюком возвращается:

Главные роли исполнили Эль Фаннинг и Димитриус Коломатанги. Мировой релиз «Хищник: Пустоши» намечен на 7 ноября.

Оригинальный «Хищник» Джона МакТирнана с Арнольдом Шварценеггером вышел на экраны в 1987 году и получил несколько продолжений. В каждой из частей люди борются с кровожадным инопланетным монстром.

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