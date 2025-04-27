Общегородской субботник в Краснодаре перенесли на 30 апреля

На несколько дней позже решили устроить общегородской суботник власти Краснодара, чтобы дождь не помешал энтузиастам

Пресс-служба администрации Краснодара объявила о сдвиге сроков общегородского субботника.

«Продолжающийся дождь внёс коррективы в наши планы по проведению общегородского субботника 26 апреля. Решено перенести его на 30 апреля, и навести чистоту и порядок в городе непосредственно перед майскими длинными выходными», — пояснил заммэра Краснодара Максим Онищенко.

Узнать, как присоединиться к субботнику, вы можете в справочной мэрии Краснодара:

+7 (861) 251-05-24, +7 (861) 255-89-30, +7 (861) 253-38-89

Или в администрации своего внутригородского округа.

Западный округ: +7 (861) 255-65-04

Карасунский округ: +7 (861) 231-26-11

Прикубанский округ: +7 (861) 226-29-55

Центральный округ: +7 (861) 267-96-31

Жители многоквартирных домов могут узнать подробности у своего старшего по дому.