Общегородской субботник в Краснодаре перенесли на 30 апреля

Краснодарский край

Распечатать

  • субботник © Фото Юга.ру
    субботник © Фото Юга.ру

На несколько дней позже решили устроить общегородской суботник власти Краснодара, чтобы дождь не помешал энтузиастам

Пресс-служба администрации Краснодара объявила о сдвиге сроков общегородского субботника.

«Продолжающийся дождь внёс коррективы в наши планы по проведению общегородского субботника 26 апреля. Решено перенести его на 30 апреля, и навести чистоту и порядок в городе непосредственно перед майскими длинными выходными», — пояснил заммэра Краснодара Максим Онищенко.

Узнать, как присоединиться к субботнику, вы можете в справочной мэрии Краснодара: 

+7 (861) 251-05-24, +7 (861) 255-89-30, +7 (861) 253-38-89

Или в администрации своего внутригородского округа.

Западный округ: +7 (861) 255-65-04
Карасунский округ: +7 (861) 231-26-11
Прикубанский округ: +7 (861) 226-29-55
Центральный округ: +7 (861) 267-96-31

Жители многоквартирных домов могут узнать подробности у своего старшего по дому.

Ранее на этой неделе стало известно, как надолго перенесли дедлайны по уборке анапских пляжей от мазута, а также — почему краснодарского владельца обломков самолета АН-10 заставили убрать их со своего двора.

Гражданские инициативы Краснодар Субботник

Новости

Вратарь «Краснодара» – четвертый в мире по надежности
Общегородской субботник в Краснодаре перенесли на 30 апреля
Купальный сезон в Новороссийске откроется 1 июня
В Краснодаре пройдет фотовыставка «Времена и судьбы»
Глициния, азалия, платочковое дерево. Что и как цветет в дендропарке Сочи?
Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере Вонге Карвае

Лента новостей

Реклама на сайте