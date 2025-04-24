В Краснодаре хозяин самолета Ан-10 сдал авиалайнер на металлолом. В чем причина?
В Краснодаре хозяин самолета Ан-10 был вынужден избавиться от воздушного судна из-за большого штрафа
Предыстория. В одном из частных дворов Краснодара больше 30 лет находился настоящий самолет Ан-10. Им владел Александр Ужва. Из обломков и внутреннего оборудования лайнера он планировал создать катамараны и другие плавсредства.
20 апреля портал «Кубань 24» сообщил, что Александр Ужва был вынужден продать самолет Ан-10 на металлолом. Причиной стал штраф в 230 тыс. рублей за захламление территории. Таких денег у владельца авиалайнера не было.
«Была распродажа, он и взял»:
Ан-10 — советский среднемагистральный турбовинтовой самолет. Его привезли в Краснодар в начале 1970-х годов. Практически весь флот таких воздушных лайнеров был списан из-за недостатков конструкции.
В советское время самолет стоял в «Чистяковской роще», из него сделали детский кинотеатр «Аннушка». Александр Ужва получил Ан-10 от Министерства обороны, когда уходил на пенсию.
Сегодня в России в хорошем техническом состоянии сохранился только один самолет Ан-10. Его можно увидеть в авиационном музее в Монино.
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