В Краснодаре хозяин самолета Ан-10 сдал авиалайнер на металлолом. В чем причина?

Краснодарский край

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  • Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Обломки самолета Ан-10 в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре хозяин самолета Ан-10 был вынужден избавиться от воздушного судна из-за большого штрафа

Предыстория. В одном из частных дворов Краснодара больше 30 лет находился настоящий самолет Ан-10. Им владел Александр Ужва. Из обломков и внутреннего оборудования лайнера он планировал создать катамараны и другие плавсредства.

20 апреля портал «Кубань 24» сообщил, что Александр Ужва был вынужден продать самолет Ан-10 на металлолом. Причиной стал штраф в 230 тыс. рублей за захламление территории. Таких денег у владельца авиалайнера не было.

«Была распродажа, он и взял»:

Ан-10 — советский среднемагистральный турбовинтовой самолет. Его привезли в Краснодар в начале 1970-х годов. Практически весь флот таких воздушных лайнеров был списан из-за недостатков конструкции.

В советское время самолет стоял в «Чистяковской роще», из него сделали детский кинотеатр «Аннушка». Александр Ужва получил Ан-10 от Министерства обороны, когда уходил на пенсию.

Сегодня в России в хорошем техническом состоянии сохранился только один самолет Ан-10. Его можно увидеть в авиационном музее в Монино. 

Как писали Юга.ру, краснодарцам предлагают выбрать имя новому судну, которое запустят по реке Кубань.

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