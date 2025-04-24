В Краснодаре хозяин самолета Ан-10 сдал авиалайнер на металлолом. В чем причина?

В Краснодаре хозяин самолета Ан-10 был вынужден избавиться от воздушного судна из-за большого штрафа

Предыстория. В одном из частных дворов Краснодара больше 30 лет находился настоящий самолет Ан-10. Им владел Александр Ужва. Из обломков и внутреннего оборудования лайнера он планировал создать катамараны и другие плавсредства.

20 апреля портал «Кубань 24» сообщил, что Александр Ужва был вынужден продать самолет Ан-10 на металлолом. Причиной стал штраф в 230 тыс. рублей за захламление территории. Таких денег у владельца авиалайнера не было.