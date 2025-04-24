Встречи с писателями, мастер-классы, игры и викторины. В Краснодаре в субботу пройдет «Библионочь»
Краснодар 26 апреля присоединится к всероссийской акции «Библионочь» (6+)
23 апреля администрация Краснодара сообщила, что в кубанской столице вновь состоится всероссийская акция «Библионочь». Открытые бесплатные мероприятия на тему «Свои герои» к Году защитника Отечества пройдут 26 апреля с 18:00 до 23:00.
Гостей городских библиотек ждут встречи с писателями и военнослужащими, мастер-классы, литературные игры и интерактивные викторины, а также музыкальные программы и многое другое.
В библиотеке имени Пушкина (улица Красная, 8) будут работать выставки-инсталляции, концертные площадки, кинозалы и фотозоны. Для детей и взрослых проведут мастер-классы и флешмобы. Одна из фотозон будет представлять собой фронтовой привал — можно сделать снимок с героем поэмы Твардовского Василием Теркиным.
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Библиотека имени Вараввы (улица Офицерская, 43) подготовила семь тематических локаций, объединяющих мероприятия о военной истории, поэзии, литературе и кино.
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