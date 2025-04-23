Звезда венского модерна. Краснодарцев приглашают на лекцию о художнике Густаве Климте

Искусствовед расскажет о судьбе художника и о том, за что его прозвали «чужеземцем из Византии» (16+)

«Его считают основоположником венского модерна. Он протестовал против эстетического консерватизма и как результат — изобрел новый язык для изображения мира грез и аллегорий», — рассказали организаторы.

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 29 апреля лекцию «Густав Климт. Звезда венского модерна». Искусствовед и издатель Яна Манакова расскажет о судьбе художника и его произведениях.

Слушатели узнают, почему Климт никогда не писал автопортреты, за что его прозвали «чужеземцем из Византии» и в чем художник видел пользу от кошек.

Произведения Климта отличают стилизация, символизм и эротизм. Наиболее известный период в творчестве мастера — золотой. Он обратился к декоративным возможностям металла еще в мастерской отца-ювелира. Потом экспериментировал с ним в художественно-ремесленном училище. Самая известаня работа Климта — «Поцелуй», написана в 1908-1909 годах.

Лекция начнется в 18:30 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.