Тяжкое бремя или двигатель прогресса? Краснодарцев приглашают на лекцию о зависти

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Слушатели попробуют разобраться, какую роль в жизни человека играет зависть (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 апреля лекцию «Зависть: тяжкое бремя или двигатель прогресса». Встречу проведет психолог Ксения Луганская.

Программа:

  • теория зависти в человеческой жизни;
  • как зависть портит отношения и жизнь;
  • плюсы зависти.

Звезда венского модерна:

Зависть — чувство зачастую табуированное и социально не одобряемое, его даже окрашивают в «белые» и «черные» цвета. Во всех сказках и поговорках она осуждается. Завистливого человека всегда призывают стыдиться. Однако психологи считают, что зависть может быть полезным стимулом для развития и совершенствования себя и своей жизни.

«Если вы достаточно смелы и дерзки, приглашаем на встречу, где мы взглянем чувству зависти в глаза, обсудим его и беспощадно разберем на многочисленные составляющие», — рассказали организаторы.

Начало встречи в 19:00 по улице Красная, 124Б. Стоимость участия 700 рублей, подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 апреля состоится лекция «ХХ век в России: конец холодной войны».

Афиша Краснодар Лекции Образование События

Новости

В Краснодаре ежегодные отключение горячей воды будут короче. Узнали график
Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 заведений России. Какие именно?
В Анапе и Темрюкском районе предложили отменить туристический налог
В Краснодаре за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Может подняться уровень воды в реках
В Краснодаре охранники заброшенного аквапарка «Экватор» грозятся спустить на посетителей собак
Тяжкое бремя или двигатель прогресса? Краснодарцев приглашают на лекцию о зависти

Лента новостей

Реклама на сайте