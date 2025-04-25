Тяжкое бремя или двигатель прогресса? Краснодарцев приглашают на лекцию о зависти
Слушатели попробуют разобраться, какую роль в жизни человека играет зависть (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 апреля лекцию «Зависть: тяжкое бремя или двигатель прогресса». Встречу проведет психолог Ксения Луганская.
Программа:
- теория зависти в человеческой жизни;
- как зависть портит отношения и жизнь;
- плюсы зависти.
Звезда венского модерна:
Зависть — чувство зачастую табуированное и социально не одобряемое, его даже окрашивают в «белые» и «черные» цвета. Во всех сказках и поговорках она осуждается. Завистливого человека всегда призывают стыдиться. Однако психологи считают, что зависть может быть полезным стимулом для развития и совершенствования себя и своей жизни.
«Если вы достаточно смелы и дерзки, приглашаем на встречу, где мы взглянем чувству зависти в глаза, обсудим его и беспощадно разберем на многочисленные составляющие», — рассказали организаторы.
Начало встречи в 19:00 по улице Красная, 124Б. Стоимость участия 700 рублей, подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 апреля состоится лекция «ХХ век в России: конец холодной войны».