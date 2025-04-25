Тяжкое бремя или двигатель прогресса? Краснодарцев приглашают на лекцию о зависти

Зависть — чувство зачастую табуированное и социально не одобряемое, его даже окрашивают в «белые» и «черные» цвета. Во всех сказках и поговорках она осуждается. Завистливого человека всегда призывают стыдиться. Однако психологи считают, что зависть может быть полезным стимулом для развития и совершенствования себя и своей жизни.

«Если вы достаточно смелы и дерзки, приглашаем на встречу, где мы взглянем чувству зависти в глаза, обсудим его и беспощадно разберем на многочисленные составляющие», — рассказали организаторы.

Начало встречи в 19:00 по улице Красная, 124Б. Стоимость участия 700 рублей, подробности уточняйте у организаторов.