В Краснодаре состоится лекция об окончании холодной войны

В Краснодаре пройдет лекция о внешней политике СССР (16+)

Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

В 2006 году в Москве появился Музей холодной войны. В нем представлены советские радиостанции середины XX века, костюмы химической защиты, противогазы, счетчик Гейгера, советские агитплакаты и многое другое.