В Краснодаре состоится лекция об окончании холодной войны
В Краснодаре пройдет лекция о внешней политике СССР (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: конец холодной войны». Встреча пройдет 26 апреля.
Программа:
- почему у СССР не получалось дружить даже с социалистическими странами;
- как и зачем советские войска оказались в Афганистане;
- в какой момент пала Берлинская стена;
- что такое «бархатные революции»;
- почему политика «нового мышления» не позволила приобрести новых друзей в мире;
- закончилась ли холодная война де-факто.
Гений морской пучины:
Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
В 2006 году в Москве появился Музей холодной войны. В нем представлены советские радиостанции середины XX века, костюмы химической защиты, противогазы, счетчик Гейгера, советские агитплакаты и многое другое.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 апреля пройдет лекция «К 245-летию живописца А.Г. Венецианова».