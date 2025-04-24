В Краснодаре состоится лекция об окончании холодной войны

Краснодарский край

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  • Ноябрь 1989 года. Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот. © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
    Ноябрь 1989 года. Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот. © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В Краснодаре пройдет лекция о внешней политике СССР (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: конец холодной войны». Встреча пройдет 26 апреля.

Программа:

  • почему у СССР не получалось дружить даже с социалистическими странами;
  • как и зачем советские войска оказались в Афганистане;
  • в какой момент пала Берлинская стена;
  • что такое «бархатные революции»;
  • почему политика «нового мышления» не позволила приобрести новых друзей в мире;
  • закончилась ли холодная война де-факто.

Гений морской пучины:

Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

В 2006 году в Москве появился Музей холодной войны. В нем представлены советские радиостанции середины XX века, костюмы химической защиты, противогазы, счетчик Гейгера, советские агитплакаты и многое другое.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 апреля пройдет лекция «К 245-летию живописца А.Г. Венецианова». 

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