Маньяк с крюком возвращается. Вышел трейлер сиквела «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
В сети появился первый официальный трейлер фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Хоррор продолжит оригинальную историю 1997 года (18+)
Кинокомпания Sony выпустила первый трейлер фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Лента стала продолжением культового слэшера 1997 года о мстителе в рыбацком плаще и с крюком.
Режиссером выступила Дженн Робинсон («Отомсти за меня»). В фильме снялись Билли Кэмпбелл, Чейз Суи Уондерс, Мэдлин Клайн и Джона Хауэр-Кинг. К своим ролям из оригинального хоррора и продолжения 1998 года вернулись Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший.
Новая часть станет одновременно продолжением и перезапуском франшизы. По сюжету пятеро друзей попадают в аварию, из-за которой погибает человек. Чтобы не сесть в тюрьму, они решают сохранить произошедшее в тайне. Через год на них начинает охотиться загадочный убийца. За помощью они обращаются к двум выжившим в резне 1997 года.
Оригинальный хоррор «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — киноадаптация одноименного романа Лоис Дункан 1973 года. Фильм оставался лидером проката на протяжении трех недель. При бюджете в 17 млн долларов картина заработала больше 125 млн долларов.
Фильм выйдет в зарубежный прокат 18 июля.
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