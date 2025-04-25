Маньяк с крюком возвращается. Вышел трейлер сиквела «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

В сети появился первый официальный трейлер фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Хоррор продолжит оригинальную историю 1997 года (18+)

Кинокомпания Sony выпустила первый трейлер фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Лента стала продолжением культового слэшера 1997 года о мстителе в рыбацком плаще и с крюком.

Режиссером выступила Дженн Робинсон («Отомсти за меня»). В фильме снялись Билли Кэмпбелл, Чейз Суи Уондерс, Мэдлин Клайн и Джона Хауэр-Кинг. К своим ролям из оригинального хоррора и продолжения 1998 года вернулись Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший.