Мир без эмоций. В Краснодаре в кино покажут романтическую комедию «Заведи меня»

С 24 апреля в краснодарских кинотеатрах будут показывать комедию о мире без эмоций (18+)

Действие ленты происходит в недалеком будущем. Уильям и Джой живут в обществе, где больше нет войн, голода, боли, страданий и вообще каких-либо эмоций. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать чувства. Однажды герои пропускают прием лекарства и открывают для себя совершенно новый мир.

24 апреля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет американский фильм «Заведи меня». Лента представляет собой романтическую комедию.

Уильям и Джой познают любовь, секс, радость, привязанность. Однако вскоре сталкиваются с эмоциональным грузом последствий и куда менее приятными чувствами — гневом, злостью, завистью, ревностью.

Посмотреть фильм «Заведи меня» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».