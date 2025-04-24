Мир без эмоций. В Краснодаре в кино покажут романтическую комедию «Заведи меня»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Заведи меня» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноман»
    Кадр из трейлера к фильму «Заведи меня» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киноман»

С 24 апреля в краснодарских кинотеатрах будут показывать комедию о мире без эмоций (18+)

24 апреля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет американский фильм «Заведи меня». Лента представляет собой романтическую комедию.

Действие ленты происходит в недалеком будущем. Уильям и Джой живут в обществе, где больше нет войн, голода, боли, страданий и вообще каких-либо эмоций. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать чувства. Однажды герои пропускают прием лекарства и открывают для себя совершенно новый мир.

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Уильям и Джой познают любовь, секс, радость, привязанность. Однако вскоре сталкиваются с эмоциональным грузом последствий и куда менее приятными чувствами — гневом, злостью, завистью, ревностью.

Посмотреть фильм «Заведи меня» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах можно посмотреть фэнтезийный экшн «Хаген. В долине Нибелунгов». 

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Мир без эмоций. В Краснодаре в кино покажут романтическую комедию «Заведи меня»
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