Вышел первый трейлер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем и Элайджей Вудом. Когда премьера?
Появился тизер-трейлер супергеройского трэш-хоррора «Токсичный мститель» (18+)
В сети появился первый трейлер киноленты «Токсичный мститель». Фильм является перезапуском одноименного трэш-хоррора 1984 года. В производстве участвовала компания Troma Entertainment, которая выпустила оригинал.
Режиссером выступил Мэйкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»). Главную роль в картине исполнил звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. Также в ленте задействованы Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Джейкоб Трамбле.
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По сюжету Уинстон Гуз работает уборщиком на химическом заводе. У него серьезные проблемы со здоровьем, но страховка компании не покрывает дорогостоящее лечение. Личное обращение к боссу ни к чему не приводит. Однажды Уинстон падает в яму с токсичными отходами и превращается в уродливого монстра со сверхспособностями. Начинающий супергерой берет прозвище Токсичный мститель и начинает бороться с преступностью.
«Токсичный мститель» выйдет в мировой прокат 29 августа.
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