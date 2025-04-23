Вышел первый трейлер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем и Элайджей Вудом. Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Токсичный мститель» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»
    Кадр из трейлера к фильму «Токсичный мститель» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»

Появился тизер-трейлер супергеройского трэш-хоррора «Токсичный мститель» (18+)

В сети появился первый трейлер киноленты «Токсичный мститель». Фильм является перезапуском одноименного трэш-хоррора 1984 года. В производстве участвовала компания Troma Entertainment, которая выпустила оригинал.

Режиссером выступил Мэйкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»). Главную роль в картине исполнил звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. Также в ленте задействованы Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Джейкоб Трамбле.

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По сюжету Уинстон Гуз работает уборщиком на химическом заводе. У него серьезные проблемы со здоровьем, но страховка компании не покрывает дорогостоящее лечение. Личное обращение к боссу ни к чему не приводит. Однажды Уинстон падает в яму с токсичными отходами и превращается в уродливого монстра со сверхспособностями. Начинающий супергерой берет прозвище Токсичный мститель и начинает бороться с преступностью.

«Токсичный мститель» выйдет в мировой прокат 29 августа.

Как писали Юга.ру, видеосервис Amazon Prime Video поделился первым трейлером фильма «Еще одна простая просьба». Это сиквел комедийного триллера 2018 года.

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