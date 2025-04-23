Вышел первый трейлер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем и Элайджей Вудом. Когда премьера?

Режиссером выступил Мэйкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»). Главную роль в картине исполнил звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. Также в ленте задействованы Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Джейкоб Трамбле.

По сюжету Уинстон Гуз работает уборщиком на химическом заводе. У него серьезные проблемы со здоровьем, но страховка компании не покрывает дорогостоящее лечение. Личное обращение к боссу ни к чему не приводит. Однажды Уинстон падает в яму с токсичными отходами и превращается в уродливого монстра со сверхспособностями. Начинающий супергерой берет прозвище Токсичный мститель и начинает бороться с преступностью.

«Токсичный мститель» выйдет в мировой прокат 29 августа.