В краснодарском парке «Солнечный остров» пройдет благотворительный забег. Как поучаствовать?
31 мая в парке «Солнечный остров» пройдет «Зеленый Марафон» Сбера. Участники пробегут от 4,2 км, а собранные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития. Регистрация открыта, участие бесплатное
31 мая в России в 12-й раз пройдет «Зеленый Марафон» Сбера. Он объединит 60 городов страны, в том числе Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Сириус и село Оползневое недалеко от Ялты в Крыму. Регистрация уже началась и продлится до 15 мая.
Где и когда пройдет забег в Краснодаре?
31 мая в парке «Солнечный остров» (ул. Трамвайная, 2).
Расписание дня:
- 7:00–08:30 — регистрация участников.
- 8:00–12:00 — мастер-классы, экоквесты, ярмарка.
- 8:30–08:40 — торжественное открытие.
- 8:40–08:55 — групповая разминка.
- 9:00–09:45 — основной забег (4,2 км).
- 10:00–10:30 — детские забеги (7–13 лет).
- 11:00–11:30 — награждение победителей.
Спортивные и неравнодушные:
Почему это важно?
Средства от пожертвований через платформу «СберВместе» направят на инклюзивное образование. В 2024 году собрали 27 млн рублей: эти деньги помогли детям с особенностями развития подготовиться к школе. В этом году Сбер удвоит итоговую сумму.
«Тотальное ощущение счастья»:
Как присоединиться?
Зарегистрируйтесь на сайте марафона до 15 мая. Не бежите? Приходите поддержать участников, посадить дерево или купить сувениры на ярмарке — каждый вклад важен.
«Ежегодно в преддверии Дня защиты детей «Зелёный Марафон» объединяет сотни тысяч участников и болельщиков по всей стране. До середины мая в пяти наших южных стартах забега в любом возрасте и с любым уровнем подготовки можно выбрать комфортную именно для себя дистанцию. Самой востребованной много лет подряд остается 4,2 км. «Зеленый Марафон» — это не просто личные и командные соревнования, а возможность вместе с южной командой Сбера, клиентами и партнерами полезно и запоминающееся провести субботний день, сделать одно общее доброе дело», — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.