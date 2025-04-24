В краснодарском парке «Солнечный остров» пройдет благотворительный забег. Как поучаствовать?

31 мая в парке «Солнечный остров» пройдет «Зеленый Марафон» Сбера. Участники пробегут от 4,2 км, а собранные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития. Регистрация открыта, участие бесплатное

31 мая в России в 12-й раз пройдет «Зеленый Марафон» Сбера. Он объединит 60 городов страны, в том числе Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Сириус и село Оползневое недалеко от Ялты в Крыму. Регистрация уже началась и продлится до 15 мая.

Где и когда пройдет забег в Краснодаре? 31 мая в парке «Солнечный остров» (ул. Трамвайная, 2). Расписание дня: 7:00–08:30 — регистрация участников.

8:00–12:00 — мастер-классы, экоквесты, ярмарка.

8:30–08:40 — торжественное открытие.

8:40–08:55 — групповая разминка.

9:00–09:45 — основной забег (4,2 км).

10:00–10:30 — детские забеги (7–13 лет).

11:00–11:30 — награждение победителей.

Почему это важно? Средства от пожертвований через платформу «СберВместе» направят на инклюзивное образование. В 2024 году собрали 27 млн рублей: эти деньги помогли детям с особенностями развития подготовиться к школе. В этом году Сбер удвоит итоговую сумму.

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Как присоединиться? Зарегистрируйтесь на сайте марафона до 15 мая. Не бежите? Приходите поддержать участников, посадить дерево или купить сувениры на ярмарке — каждый вклад важен.