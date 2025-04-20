В холодном сыром бараке. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Местные»
В Краснодаре 2 мая пройдет премьерный показ спектакля «Местные» по пьесе Александра Ремеза (16+)
Театр Veritas анонсировал на 2 мая премьерный показ спектакля «Местные». В основе лежит одноименная пьеса Александра Ремеза.
Действие происходит в 1974 году. Это история о студенческой поездке «на картошку». В холодном сыром бараке остаются четверо «провинившихся», чтобы погрузить после работ матрасы и отправиться в город. Через время оказывается, что в героях полно социальной мести, злобы, огня жестокости и властолюбия. Бесконечно льющийся дождь постепенно смывает со студентов все человеческое.
Читайте также:
Александр Ремез — советский драматург, который при жизни остался практически незамеченным в театральном сообществе. При этом автором он был довольно плодотворным — к 30 годам написал около 100 пьес. Главные темы в его произведениях — культура, судьба художника, его таланта и творчества.
Режиссером постановки «Местные» выступил Всеволод Бухтияров. Начало показа в 19:30 по улице Красноармейской, 64. Билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 апреля пройдет лекция про «Русские сезоны» Дягилева.