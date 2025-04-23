Власти Краснодара объяснили, почему закрывается блошиный рынок, и заявили о поиске другого участка

В Краснодаре барахолка на улице Путевой закроется 30 апреля. В администрации рассказали, почему

Предыстория: 19 апреля стало известно, что в Краснодаре закрывается блошиный рынок на улице Путевой, 3/2. Он будет работать до конца месяца.

23 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила 93.RU, почему закрывается барахолка. По данным управления торговли и бытового обслуживания населения, земля, на которой расположен блошиный рынок, принадлежит «третьим лицам». Договор между собственником и арендатором расторгли (действует до 30 апреля).



Решение о сносе торговых рядов будет принимать собственник участка.

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В администрации отметили, что у краснодарцев есть спрос на товары, бывшие в употреблении. Поэтому сейчас власти ищут участок, который подойдет для блошиного рынка. Пока его не выбрали, продавцы барахолки могут обратиться в ООО «Экспоцентр». Эта компания организует ярмарку на улице Новороссийской, 2/А, на рынке «Вишняки».