Церковные свечи рядом с «Библией секса». Что можно купить на блошином рынке в Краснодаре

Можно ли найти на развалах ценный антиквариат? Как не переплатить и отличить стоящую вещь от старья? И что вообще продают на краснодарской «блошке»? Атмосферный репортаж Иолины Грибковой. Центр города, улица Коммунаров. За заправкой «Лукойл» — блошиный рынок — неотъемлемый элемент городской культуры и островок хаоса. Работает только по выходным, с 8:00 до 14:00. Торговля начинается еще на подходе. Минут за 15 до открытия продавцы занимают произвольные места на парковке. В основном это женщины пожилого возраста, они держат одежду, обувь, постельное белье прямо в руках. Видимо, не хотят платить деньги за аренду места на рынке. В начале 90-х подобные развалы были чуть ли не в каждом районе города, потом барахолка расположилась в районе Сенного рынка — рассказывает Мирро Пуазон, владелица комиссионного магазина «Чешуя». Она впервые пошла на «блошку» еще студенткой. Сейчас закупается для своего магазина. Она и согласилась провести для нас своеобразную экскурсию. Магазин Мирро специализируется на винтаже (пайетки, бархат, леопардовый принт), именно поэтому в том числе она посещает блошиные рынки — точно можно найти что-то тематическое. Она покупает вещи (или берет у людей на комиссию), стирает их, гладит и продает в «Чешуе». Магазин находится в самом центре города: на улице Красноармейской, 64/2, 3 этаж, 88 офис. «Главное — не палиться. Если поймут, что я покупаю для магазина, то цена уже будет выше. По опыту поняла, что стоит одеваться максимально ярко, чтобы продавец видел, что я сама это ношу », — рассказала она.

Блошиный рынок в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Ей нравится посещать блошиный рынок по воскресеньям. В субботу здесь больше выбор, зато в воскресенье продавцы хотят поскорее избавиться от своих товаров и делают хорошие скидки. Сегодня девушка хочет купить занавеску из бамбуковых палочек, мастерку, олимпийку или джинсовку: потеплело и они сейчас пользуются спросом. Компанию нам составил ее муж Тимур Рыжков. По словам Мирро, у него зоркий глаз, он сразу вычисляет стоящие вещи. В рядах гул, как в улье. Продавцы, большинству из них за 60, приветствуют друг друга фразами «ЗдорОво! Как дела?», рассказывают, сколько водки вчера выпили и в какое время легли спать, обсуждают новости. У многих «в магазинах» играет музыка, она смешивается между собой — от рока до джаза, отечественная и зарубежная. В открытой зоне товары лежат на газетах или прямо на тротуаре. Все вперемешку: рядом с обувью стоит крем от загара, рядом с тарелкой — веретено, рядом с церковными свечами — спички с обнаженными женщинами и книга «Библия секса». Эклектика в чистом виде. Нам приглянулась зеленая сумка в форме губ. — Кто продавец в этой точке?

— Лена, к тебе пришли!

— Бегу. Что?

— Сколько стоит сумка?

— Это не ко мне, это к Сереге. Серега! Через несколько секунд подходит мужчина. — Сколько?

— 500 рублей.

— Может за 400 рублей отдадите?

— Никогда. Первая покупка сделана. «Не могу забыть широкие штаны в стиле группы «Кар-мэн». Они стоили 500 рублей, мне стало жалко денег. Надо было все-таки взять их. Зато однажды купила здесь восточный халат и продала его по спекулятивной цене», — вспоминает Мирро.

Здесь продают книги, предметы интерьера, посуду, одежду, обувь и аксессуары, нижнее белье (Что? Да!), технику, военную каску, виниловые пластинки, сумку для яиц, самогонный аппарат и даже набор медицинских инструментов, включая скальпели (И снова да!). Видим в продаже кассеты с эротикой. Это уже для истинных ценителей, тех, кто не ушел в сеть вместе с индустрией. Проигрыватель, он же — видик — тоже можно приобрести на месте. Далее у нас по курсу одноразовые электронные сигареты. Сколько в них осталось затяжек, проверить не решились. Приглянулся бокал. Продавщица Елена идет с козырей: «Это голубой хрусталь, 1960-е годы. Стоит З00 рублей, но тебе отдам за 250». «Начинааааается», — отвечаем мы. Но всё равно покупаем. Пока отсчитываем деньги, женщина спрашивает, что будем пить из бокала. Отвечаем, что вино или шампанское. «Я дерьмо всякое не употребляю. Если травиться, то хорошими напитками», — делится опытом Елена. Сложно спорить.

Блошиный рынок в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Елена — преподаватель экономики. На рынок торговать она приходит настолько давно, что не помнит точное число лет. «Я называю его рынком обмена. Выставила что-то свое, что мне не нужно, и тут же купила то, что хочется. Вот сын подарил платье, оно мне не подошло. Я его сюда принесла, чтобы копеечку какую-то заработать», — делится Елена. Елена говорит, аренда на рынке дорогая. За место шириной 80 см — 2,5 тыс. рублей в месяц. По ее словам, здесь много ворованных вещей, их привозят целыми мешками. Есть тут и перекупщики. Женщина делит весь ассортимент на товары повседневного и относительного спроса, винтаж и антиквариат. Есть здесь и уникальные вещи. Стоимость, говорит, соответствующая. Елена продает пластикового горниста за 1 тыс. рублей и петровского солдатика за 500 рублей. 70-е годы прошлого века, винтаж. «Если разных тряпок тут много, то горниста и солдата ты ни у кого не увидишь. Поэтому и такая цена. Бокал ты свой тоже больше нигде не встретишь». Одежду, действительно, можно найти под любой запрос: 50-х или 90-х годов, Zara, ассортимент с «Алиэкспресс». Порой продают грязные вещи или с изъянами. Поэтому всегда нужно рассматривать их со всех сторон, чтобы дома не было неприятного сюрприза.

Тем, кто на блошиный рынок приходит впервые, Мирро рекомендует заранее решить, сколько денег вы готовы потратить, снять наличные и стараться не выходить за эту сумму. Обычно ребята берут с собой от 1,5 до 2 тыс. рублей. Деньги закончились — уходят. Аудитория рынка настолько разношерстная, что невозможно даже кого-то выделить. Тут и подростки, и семьи с детьми, и пенсионеры. Тимур рассказывает, что по воскресеньям приходят узбеки, в свой законный выходной. Они здесь одеваются с ног до головы — дешево и прилично. «В «Чешую» я выбираю вещи по принципу — что понравилось. За качество своего товара отвечаю, всегда тщательно рассматриваю, чтобы не было косяков. Кроме того, я не ставлю цены выше, чем бы сама купила в магазине», — рассказывает Мирро. Ей приглянулась куртка CROPP в идеальном состоянии. Спрашиваем цену — 300 рублей. Надо брать. Пока Тимур отсчитывает нужную сумму, продавец уверяет, что вещь фирменная, качественная и сносу ей не будет. Сразу предлагает взять к ней что-то еще. Например, штаны лыжного типа. Отказываемся. Из интересных находок Тимур вспоминает перекись водорода, у женщины-продавщицы был целый стенд, и книгу «Мент поганый» за 10 рублей. В голове звучит знаменитая фраза Ильфа и Петрова «Правосудие продано».

Блошиный рынок в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Как-то Тимур нашел детскую инерционную машинку. Игрушка стоила 20 рублей, он порылся в кармане и смог отыскать мелочью только 18. За столько и купил. Хотя обычно здесь не торгуются. Из необычных или дорогих вещей Мирро видела на рынке медный таз для приготовления варенья за 5 тыс. рублей. А в день экскурсии ее внимание привлек винтажный медведь (годов 1950-х) за 12 тыс. рублей.

«Я тут однажды взяла какие-то картонные сапоги, они развалились буквально через два дня носки. Белые, высокие, космические, такие классные»

За полтора часа, что мы провели на рынке, Мирро купила еще советское мужское демисезонное пальто с подкладкой «Пермское ПТШО» всего за 300 рублей и свитер из 90-х с сине-зелеными разводами за 100, зеленое платье в пол с цветочным узором за 350, сумку из кожзама Convers за 250, советский плафон из стекла цвета тиффани за 250, советский платок с турецкими огурцами, прошитый люрексом, за 100, солонку без пары с виде обнимающегося привидения с гербом Турции на спине за 50, книгу с выкройками 80-х годов за 100 и домашнее платье-халат в стиле кимоно за 300 рублей. Всего потратила 2100. По ее словам, из загаданного всегда удается взять около 30%. Я за бокал, поясную сумку и зеленую в форме губ отдала 1100 рублей. От сырницы за 50 рублей и старинной кофемолки мы отказались. Практически у каждого прилавка у нас вырывалось: «У моей бабушки такое было! А это я видела у Леркиной мамы, что по соседству жили». Знакомый Мирро, который занимается антиквариатом, сказал ей, что на барахолке редко можно встретить что-то действительно ценное. Но симпатичный винтаж — запросто. Как-то за 150 рублей ей удалось найти набор из шести обеденных тарелок и подтарельник из прозрачного глубоко-синего стекла бренд Arcoroc France.