В Краснодарском крае к концу недели температура воздуха будет ниже климатической нормы
В течение недели понижение температуры затронет всю европейскую часть России
23 апреля ТАСС сообщил, что на европейской части России в течение недели ожидается понижение температуры. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к 27 апреля в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае воздух будет ниже нормы на 2-3 °С.
«Но заморозков, конечно, там никаких не будет. Температура днем будет около 20 °С», — отметил руководитель Гидрометцентра.
Азовское море в Ейске прогрелось до 16 °С:
Вильфанд добавил, что в Санкт-Петербурге уже произошло значительно понижение температуры. В северной столице примерно на 10 °С холоднее, чем в Москве, — около 6-10 °С днем.
23 апреля в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до 19-24 °С.
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