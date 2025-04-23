В Краснодарском крае к концу недели температура воздуха будет ниже климатической нормы

23 апреля ТАСС сообщил, что на европейской части России в течение недели ожидается понижение температуры. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к 27 апреля в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае воздух будет ниже нормы на 2-3 °С.

«Но заморозков, конечно, там никаких не будет. Температура днем будет около 20 °С», — отметил руководитель Гидрометцентра.