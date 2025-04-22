Гений морской пучины. В Краснодаре состоится лекция о жизни и творчестве Айвазовского
Искусствовед расскажет о судьбе художника и трех историях его любви (16+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 24 апреля лекцию «Иван Айвазовский. О жизни и судьбе талантливого миллионера и его маринах». Искусствовед и издатель Яна Манакова расскажет о судьбе художника и трех историях его любви.
Слушатели узнают, почему Айвазовского критиковал Достоевский и от чего ему завидовали коллеги, а также как маринист стал миллионером.
Пейзажи Крыма:
«Приходите узнать, как художник боролся с волнами судьбы, которые то поднимают его на вершину успеха, то бросают в пучину разочарований», — приглашают организаторы.
Иван Айвазовский — живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века. Он первый среди русских художников стал устраивать выставки картин не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других городах — Симферополе, Одессе, Николаеве, Риге, Киеве, Варшаве, Харькове, Херсоне, Тифлисе. Айвазовский стал востребованным мастером при жизни. И сегодня его картины постоянно продаются на различных аукционах.
Лекция начнется в 18:30 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.
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