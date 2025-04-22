Гений морской пучины. В Краснодаре состоится лекция о жизни и творчестве Айвазовского

Краснодарский край

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  • «Девятый вал», Иван Айвазовский, 1850 год © Изображение является общественным достоянием
    «Девятый вал», Иван Айвазовский, 1850 год © Изображение является общественным достоянием

Искусствовед расскажет о судьбе художника и трех историях его любви (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 24 апреля лекцию «Иван Айвазовский. О жизни и судьбе талантливого миллионера и его маринах». Искусствовед и издатель Яна Манакова расскажет о судьбе художника и трех историях его любви.

Слушатели узнают, почему Айвазовского критиковал Достоевский и от чего ему завидовали коллеги, а также как маринист стал миллионером.

Пейзажи Крыма:

«Приходите узнать, как художник боролся с волнами судьбы, которые то поднимают его на вершину успеха, то бросают в пучину разочарований», — приглашают организаторы.

Иван Айвазовский — живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века. Он первый среди русских художников стал устраивать выставки картин не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других городах — Симферополе, Одессе, Николаеве, Риге, Киеве, Варшаве, Харькове, Херсоне, Тифлисе. Айвазовский стал востребованным мастером при жизни. И сегодня его картины постоянно продаются на различных аукционах.

Лекция начнется в 18:30 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит бесплатная фотовыставка «Когда мир был проще».

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Гений морской пучины. В Краснодаре состоится лекция о жизни и творчестве Айвазовского
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