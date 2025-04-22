Гений морской пучины. В Краснодаре состоится лекция о жизни и творчестве Айвазовского

Искусствовед расскажет о судьбе художника и трех историях его любви (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 24 апреля лекцию «Иван Айвазовский. О жизни и судьбе талантливого миллионера и его маринах». Искусствовед и издатель Яна Манакова расскажет о судьбе художника и трех историях его любви.

Слушатели узнают, почему Айвазовского критиковал Достоевский и от чего ему завидовали коллеги, а также как маринист стал миллионером.