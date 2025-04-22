Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о художнике Венецианове

Краснодарский край

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  • «На пашне. Весна», 1820 год, Венецианов © Изображение является общественным достоянием
    «На пашне. Весна», 1820 год, Венецианов © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве выдающегося живописца александровской и николаевской эпох (16+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 апреля лекцию «К 245-летию живописца А.Г. Венецианова». Лекцию проведет научный сотрудник Лариса Караник.

Алексей Венецианов считается одним из наиболее значительных художников александровской и николаевской эпох. Стал одним из первых, кто отказался от академических канонов и традиций искусства и стал писать повседневную жизнь людей с их бытовыми заботами и ежедневным трудом. Создал оригинальную манеру изображения крестьянского быта.

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Алексей Венецианов был наставником и выпустил большое количество учеников. Под его руководством художники отражали жизнь демократических кругов общества, писали городские и сельские пейзажи, интерьеры, натюрморты.

Начало в 12:00. Мероприятие пройдет по улице Красной, 13. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 268-49-68.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 апреля состоится лекция о жизни и творчестве Айвазовского.

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Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о художнике Венецианове
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