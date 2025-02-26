В Краснодарском крае активизировались телефонные мошенники: количество спам-атак выросло на 80% за год — статистика

Краснодарский край

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  • © Фото Master1305, ru.freepik.com
    © Фото Master1305, ru.freepik.com

По данным телеком-аналитиков, жители Краснодарского края столкнулись с резким ростом спам-звонков и попыток телефонного мошенничества

Аналитики МТС с помощью сервиса «Защитник» выяснили, что за 2024 год количество нежелательных вызовов в регионе увеличилось на 80%. Самыми активными месяцами стали ноябрь и декабрь.

За год абонентам региона поступило более 200 млн ненужных вызовов, что в пересчете на время составляет свыше 100 лет телефонных разговоров. Чаще всего звонили с рекламой, опросами и предложениями от финансовых компаний.

Некоторые абоненты стали настоящими рекордсменами по числу атак. Одному из жителей Кубани за год пытались дозвониться 24 тысячи раз — это по 65 звонков в день.

«Это ты на видео?»:

Кроме того, система зафиксировала более 3,5 млн звонков от возможных мошенников. Это подтверждает, что аферисты не теряют интерес к региону и продолжают искать новых жертв.  

Эксперты рекомендуют внимательно относиться к входящим звонкам с незнакомых номеров и не передавать личные данные неизвестным собеседникам.

Ранее полиция Краснодара предупредила о злоумышленниках, которые приглашают жителей стать присяжными через мессенджеры и электронную почту.

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