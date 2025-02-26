В Краснодарском крае активизировались телефонные мошенники: количество спам-атак выросло на 80% за год — статистика

Аналитики МТС с помощью сервиса «Защитник» выяснили, что за 2024 год количество нежелательных вызовов в регионе увеличилось на 80%. Самыми активными месяцами стали ноябрь и декабрь.

За год абонентам региона поступило более 200 млн ненужных вызовов, что в пересчете на время составляет свыше 100 лет телефонных разговоров. Чаще всего звонили с рекламой, опросами и предложениями от финансовых компаний.

Некоторые абоненты стали настоящими рекордсменами по числу атак. Одному из жителей Кубани за год пытались дозвониться 24 тысячи раз — это по 65 звонков в день.