В Краснодарском крае активизировались телефонные мошенники: количество спам-атак выросло на 80% за год — статистика
По данным телеком-аналитиков, жители Краснодарского края столкнулись с резким ростом спам-звонков и попыток телефонного мошенничества
Аналитики МТС с помощью сервиса «Защитник» выяснили, что за 2024 год количество нежелательных вызовов в регионе увеличилось на 80%. Самыми активными месяцами стали ноябрь и декабрь.
За год абонентам региона поступило более 200 млн ненужных вызовов, что в пересчете на время составляет свыше 100 лет телефонных разговоров. Чаще всего звонили с рекламой, опросами и предложениями от финансовых компаний.
Некоторые абоненты стали настоящими рекордсменами по числу атак. Одному из жителей Кубани за год пытались дозвониться 24 тысячи раз — это по 65 звонков в день.
«Это ты на видео?»:
Кроме того, система зафиксировала более 3,5 млн звонков от возможных мошенников. Это подтверждает, что аферисты не теряют интерес к региону и продолжают искать новых жертв.
Эксперты рекомендуют внимательно относиться к входящим звонкам с незнакомых номеров и не передавать личные данные неизвестным собеседникам.
Ранее полиция Краснодара предупредила о злоумышленниках, которые приглашают жителей стать присяжными через мессенджеры и электронную почту.