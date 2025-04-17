Мгновения беззаботного детства. В Краснодаре пройдет бесплатная фотовыставка «Когда мир был проще»

Краснодарский край

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  • Фото Елены Ганненко © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    Фото Елены Ганненко © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут серию черно-белых фотографий Елены Ганненко (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 19 апреля открытие фотовыставки «Когда мир был проще». Будет представлена серия черно-белых снимков Елены Ганненко.

Авторка запечатлела мгновения беззаботного детства.

«Искусство под градусом»:

«Это не просто коллекция снимков, а визуальная поэма о самом важном: о любви, памяти и хрупкости мгновений. Здесь нет ярких красок — только игра света и тени, подчеркивающая искренность эмоций. Это взгляд в наше прошлое, но не с грустью, а с благодарностью», — рассказали организаторы.

Елена Ганненко родилась в Арсеньеве Приморского края. В настоящее время проживает в Краснодаре. С 2021 года является членом Союза фотохудожников России. Основное направление творчества — портретная фотография.

Фотовыставка будет работать до 15 мая в кофейне Музейного дворика по улице Красной, 11. Вход бесплатный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает выставка крымской художницы Ларисы Островской «Пробуждение». 

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Мгновения беззаботного детства. В Краснодаре пройдет бесплатная фотовыставка «Когда мир был проще»
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