Пейзажи Крыма. В Краснодаре пройдет выставка «Времена года»

Краснодарский край

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  • Работа Романа Марманова © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    Работа Романа Марманова © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодаре 19 апреля откроется выставка художников из Крыма «Времена года» (0+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 19 апреля открытие экспозиции «Времена года». Крымские художники Роман и Олеся Мармановы представят больше 30 произведений с пейзажами Крыма.

В работах нашли отражение разные сезоны на полуострове. Весна символизирует пробуждение и детство, лето — зрелость и полноту чувств, осень — размышление и глубину, зима — тишину и ожидание нового цикла. В картинах природа становится зеркалом эмоций, символом времени и основой художественного языка.

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«Каждая работа наполнена теплом дома, семейной связью и ощущением преемственности, где взгляд на пейзаж, предмет или настроение — это не просто изображение, а передача внутреннего мира», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 5 мая по улице Октябрьской, 51.

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Пейзажи Крыма. В Краснодаре пройдет выставка «Времена года»
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