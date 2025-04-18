Пейзажи Крыма. В Краснодаре пройдет выставка «Времена года»
В Краснодаре 19 апреля откроется выставка художников из Крыма «Времена года» (0+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 19 апреля открытие экспозиции «Времена года». Крымские художники Роман и Олеся Мармановы представят больше 30 произведений с пейзажами Крыма.
В работах нашли отражение разные сезоны на полуострове. Весна символизирует пробуждение и детство, лето — зрелость и полноту чувств, осень — размышление и глубину, зима — тишину и ожидание нового цикла. В картинах природа становится зеркалом эмоций, символом времени и основой художественного языка.
«Каждая работа наполнена теплом дома, семейной связью и ощущением преемственности, где взгляд на пейзаж, предмет или настроение — это не просто изображение, а передача внутреннего мира», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 5 мая по улице Октябрьской, 51.
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