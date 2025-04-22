В Краснодаре в кино покажут приключенческую мелодраму «Джун и Джон» Люка Бессона

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Джун и Джон» © Скриншот видео с Rutube-канала « Кинокомпания ВОЛЬГА»
    Кадр из трейлера к фильму «Джун и Джон» © Скриншот видео с Rutube-канала « Кинокомпания ВОЛЬГА»

С 24 апреля в краснодарских кинотеатрах будут показывать новый фильм Люка Бессона «Джун и Джон» (18+)

24 апреля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Джун и Джон». Лента представляет собой криминальный романтический триллер.

Картину снял французский режиссер Люк Бессон («Леон», «Пятый элемент», «Такси 2», «Ангел-А», «Артур и минипуты», «Люси», «Валериан и город тысячи планет»). Главные роли в фильме исполнили Люк Стэнтон Эдди и Матильда Прайс.

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Офисный клерк Джон всегда играет по правилам. Взбалмошная Джун живет так, будто завтра не наступит. Их встреча переворачивает весь мир с ног на голову. Они устраивают ограбление и пускаются в головокружительное приключение, которое наконец-то наполнит жизнь парня красками.

Посмотреть фильм «Кракен» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают приключенческий экшн «Кракен» с Александром Петровым.

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