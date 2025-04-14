В Краснодаре в кино показывают фильм «Майнкрафт». Под каким названием искать в расписании?

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Майнкрафт» © Скриншот видео с Rutube-канала «Хроники трейлера»
    Кадр из трейлера к фильму «Майнкрафт» © Скриншот видео с Rutube-канала «Хроники трейлера»

Краснодарцы могут посмотреть экранизацию популярной игры «Майнкрафт» (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» с 12 апреля показывает мультфильм «Майнкрафт». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Край вдохновения».

«Добро пожаловать в страну чудес, рожденную вашим воображением!» — говорится в описании фильма на сайте сети кинотеатров.

Читайте также:

Приключенческую ленту сняли по мотивам одноименной популярной видеоигры. События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни. Гаррет «Мусорщик» Гаррисон, Генри, Натали и Дон попадают в кубический мир через таинственный портал. Их задача — выжить и защитить его от злых существ, таких как пиглины и зомби.

Режиссером выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»). Главные роли исполнили Джейсон Момоа, Джек Блэк, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс и Даниэль Брукс.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают триллер «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре состоится премьера спектакля «Бабушкин сон»
В Краснодаре в кино показывают фильм «Майнкрафт». Под каким названием искать в расписании?
В Горячем Ключе на трассе М-4 «Дон» 17 апреля перекроют движение. Там строят надземные переходы
В Краснодаре хотят благоустроить пустырь в Чистяковской роще за 20,4 млн рублей. Что планируют сделать?
Центр, район ж/д вокзала, Пашковка. С каких улиц Краснодара чаще всего эвакуируют машины
Краснодарцы назвали лучшие заведения общепита по итогам 2024 года

Лента новостей

Каждый житель Краснодарского края тратит в месяц почти 60 тыс. рублей
Сегодня, 14:28
Каждый житель Краснодарского края тратит в месяц почти 60 тыс. рублей
Больше только в Москве и Санкт-Петербурге
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
11 апреля, 16:00
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»
Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику
Сегодня, 12:35
Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику
Где и когда?

Реклама на сайте