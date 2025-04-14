В Краснодаре в кино показывают фильм «Майнкрафт». Под каким названием искать в расписании?

«Добро пожаловать в страну чудес, рожденную вашим воображением!» — говорится в описании фильма на сайте сети кинотеатров.

Сеть кинотеатров «Монитор» с 12 апреля показывает мультфильм «Майнкрафт». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Край вдохновения».

Приключенческую ленту сняли по мотивам одноименной популярной видеоигры. События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни. Гаррет «Мусорщик» Гаррисон, Генри, Натали и Дон попадают в кубический мир через таинственный портал. Их задача — выжить и защитить его от злых существ, таких как пиглины и зомби.

Режиссером выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»). Главные роли исполнили Джейсон Момоа, Джек Блэк, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс и Даниэль Брукс.