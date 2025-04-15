Глубоководное чудовище. В Краснодаре в кино покажут приключенческий экшн «Кракен» с Александром Петровым

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Кракен» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Кракен» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman

В фильме «Кракен» российские подводники будут сражаться с монстром из морских глубин (12+)

17 апреля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Кракен». Лента представляет собой фантастический приключенческий экшн.

Режиссером выступил Николай Лебедев («Легенда №17», «Экипаж»). Главные роли сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов и другие.

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По сюжету в Гренландском море пропадает отечественная атомная подводная лодка. На ее поиски отправляется другой экипаж. Им командует Виктор Поронин, младший брат командира исчезнувшей субмарины. Основная задача спецоперации — чтобы новое сверхсекретное оружие не попало в руки врага. Позже подводники выясняют, что причиной катастрофы стало пробудившееся из-за геологических исследований морское чудовище, наделенное интеллектом.

Посмотреть фильм «Кракен» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают фильм «Майнкрафт» под названием «Край вдохновения».

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Глубоководное чудовище. В Краснодаре в кино покажут приключенческий экшн «Кракен» с Александром Петровым
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