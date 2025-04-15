Глубоководное чудовище. В Краснодаре в кино покажут приключенческий экшн «Кракен» с Александром Петровым

В фильме «Кракен» российские подводники будут сражаться с монстром из морских глубин (12+)

По сюжету в Гренландском море пропадает отечественная атомная подводная лодка. На ее поиски отправляется другой экипаж. Им командует Виктор Поронин, младший брат командира исчезнувшей субмарины. Основная задача спецоперации — чтобы новое сверхсекретное оружие не попало в руки врага. Позже подводники выясняют, что причиной катастрофы стало пробудившееся из-за геологических исследований морское чудовище, наделенное интеллектом.

Посмотреть фильм «Кракен» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».