Краснодарцев приглашают обсудить «Илиаду» и «Одиссею» Гомера
В Краснодаре обсудят стиль поэм «Илиада» и «Одиссея», их образность и спектр конфликтов (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 24 апреля лекцию «Боги, герои и их конец. Говорим о великом Гомере». Лекторы Елена Хомухина и Олег Бокоев расскажут об историческом контексте «Илиады» и «Одиссеи», завершении эры героев и жизни сюжета в мировой литературе.
«Мы поговорим об эсхатологии (конце света), литературном наследии, интересных фигурах этой истории, самом великом фанфике в истории человечества — «Энеиде». Вспомним исторический контекст, обсудим стиль поэмы, ее образность и спектр конфликтов, выстраивающих один из главных текстов человечества. Приходите обсудить и изумиться», — приглашают организаторы.
Влияние гомеровских поэм «Илиада» и «Одиссея» на древних греков ученые сопоставляют с Торой для евреев. Система образования в Древней Греции была построена на изучении поэм Гомера. Они заучивались частично или даже полностью.
Начало в 19:00 по улице Северной, 279 (литературный клуб «Комната отдыха»). Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
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