Краснодарцев приглашают обсудить «Илиаду» и «Одиссею» Гомера

Краснодарский край

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  • Средневековая иллюстрация к «Илиаде» Гомера © Изображение является общественным достоянием
    Средневековая иллюстрация к «Илиаде» Гомера © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре обсудят стиль поэм «Илиада» и «Одиссея», их образность и спектр конфликтов (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 24 апреля лекцию «Боги, герои и их конец. Говорим о великом Гомере». Лекторы Елена Хомухина и Олег Бокоев расскажут об историческом контексте «Илиады» и «Одиссеи», завершении эры героев и жизни сюжета в мировой литературе.

«Мы поговорим об эсхатологии (конце света), литературном наследии, интересных фигурах этой истории, самом великом фанфике в истории человечества — «Энеиде». Вспомним исторический контекст, обсудим стиль поэмы, ее образность и спектр конфликтов, выстраивающих один из главных текстов человечества. Приходите обсудить и изумиться», — приглашают организаторы.

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Влияние гомеровских поэм «Илиада» и «Одиссея» на древних греков ученые сопоставляют с Торой для евреев. Система образования в Древней Греции была построена на изучении поэм Гомера. Они заучивались частично или даже полностью.

Начало в 19:00 по улице Северной, 279 (литературный клуб «Комната отдыха»). Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 апреля пройдет лекция про «Русские сезоны» Дягилева.

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Краснодарцев приглашают обсудить «Илиаду» и «Одиссею» Гомера
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