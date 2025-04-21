Краснодарцев приглашают обсудить «Илиаду» и «Одиссею» Гомера

В Краснодаре обсудят стиль поэм «Илиада» и «Одиссея», их образность и спектр конфликтов (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 24 апреля лекцию «Боги, герои и их конец. Говорим о великом Гомере». Лекторы Елена Хомухина и Олег Бокоев расскажут об историческом контексте «Илиады» и «Одиссеи», завершении эры героев и жизни сюжета в мировой литературе.

«Мы поговорим об эсхатологии (конце света), литературном наследии, интересных фигурах этой истории, самом великом фанфике в истории человечества — «Энеиде». Вспомним исторический контекст, обсудим стиль поэмы, ее образность и спектр конфликтов, выстраивающих один из главных текстов человечества. Приходите обсудить и изумиться», — приглашают организаторы.