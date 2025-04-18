В Краснодаре пройдет лекция про «Русские сезоны» Дягилева

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре литературовед и писатель расскажет о знаменитых «Русских сезонах» Сергея Дягилева (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 27 апреля лекцию «Русские сезоны» Дягилева: феномен в мире искусства и маркетинга». Встречу проведет литературовед и писатель Настасья Пономарева.

Программа:

  • немного из биографии великого и ужасного Сергея Дягилева;
  • действенные рецепты по удивлению парижан, обескураживанию немцев и шокированию англичан, чтобы точно позвали на гастроли еще раз;
  • много заметок о великих балетах, живописи, музыке и людях, их создававших.

«Искусство под градусом»:

«Русские сезооны» Дягилева — уникальное явление в мировой культуре. Это гастрольные выступления артистов Императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы с 1908 до 1921 годы. На самых известных площадках показывали оперы и балеты «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Петрушка», «Весна священная», «Свадебка», «Аполлон Мусагет» и многие другие.

Начало лекции в 19:30. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Музейном дворике Краснодара 18 апреля пройдут бесплатные лекции о городской архитектуре.

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