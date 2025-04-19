Сотрудники краснодарского «Одного театра» проведут музыкальный квартирник

Телеграм-канал «Места Краснодара» сообщил, что 4 мая сотрудники «Одного театра» выступят с акустическим концертом.

Свои песни исполнят актеры Дарья Женихова и Богдан Галась, который также развивает свой музыкальный проект «Токарь ложкин». К ним присоединится звукорежиссер «Одного театра» и автор проекта «Ивановы тексты» Иван Пономарев.

«Мы снова соберемся вместе, чтобы петь, кричать и встречать лето с радостью в сердцах вместе с вами. Приходите заранее, чтобы занять удобные места и выпить вкусный чай или кофе», — пригласили организаторы.