Вышел первый трейлер тюремной драмы «Генри Джонсон». Главную роль сыграл Шайа ЛаБаф

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  • Кадр из трейлера к фильму «Генри Джонсон» © Скриншот видео с Rutube-канала « MelorFilm»
    Кадр из трейлера к фильму «Генри Джонсон» © Скриншот видео с Rutube-канала « MelorFilm»

В сети появился первый трейлер фильма Дэвида Мэмета «Генри Джонсон» с Шайей ЛаБафом в главной роли (18+)

Появился первый трейлер криминальной тюремной драмы «Генри Джонсон». Ленту после продолжительного перерыва снял известный драматург и режиссер Дэвид Мэмет. Предыдущий проект постановщика «Фил Спектор» вышел 13 лет назад.

В основу ленты легла одноименная пьеса Мэмета. Она рассказывает о заключенном, который всеми силами пытается найти путь к искуплению своих грехов.

В краснодарской «Болгарии» продолжают показывать кино:

В главной роли снялся Шайа ЛаБаф, известный по «Трансформерам», «Нимфоманке», «Самому пьяному округу в мире» и «Арахисовому соколу». Его герой оказывается на перепутье моральных решений. Фильм исследует влияние сильных фигур на становление личности.

В широкий прокат лента не выйдет. С 9 мая ее можно будет посмотреть на сайте проекта.

Как писали Юга.ру, вышел дебютный трейлер фильма «Жизнь Чака» по рассказу Стивена Кинга.

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