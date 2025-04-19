Вышел первый трейлер тюремной драмы «Генри Джонсон». Главную роль сыграл Шайа ЛаБаф

В сети появился первый трейлер фильма Дэвида Мэмета «Генри Джонсон» с Шайей ЛаБафом в главной роли (18+)

В основу ленты легла одноименная пьеса Мэмета. Она рассказывает о заключенном, который всеми силами пытается найти путь к искуплению своих грехов.

Появился первый трейлер криминальной тюремной драмы «Генри Джонсон». Ленту после продолжительного перерыва снял известный драматург и режиссер Дэвид Мэмет. Предыдущий проект постановщика «Фил Спектор» вышел 13 лет назад.

В главной роли снялся Шайа ЛаБаф, известный по «Трансформерам», «Нимфоманке», «Самому пьяному округу в мире» и «Арахисовому соколу». Его герой оказывается на перепутье моральных решений. Фильм исследует влияние сильных фигур на становление личности.

В широкий прокат лента не выйдет. С 9 мая ее можно будет посмотреть на сайте проекта.