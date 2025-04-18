Вышел трейлер фильма «Жизнь Чака» по рассказу Стивена Кинга

Студия NEON выпустила дебютный трейлер фильма «Жизнь Чака» по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга. Режиссером выступил Майк Флэнаган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»).

Читатели познакомились с Чарльзом «Чаки» Крантцем в сборнике «Будет кровь». Однако ничего жуткого в рассказе нет, лишь немного мистики. Картина будет состоять из трех историй из жизни героя, начиная с его смерти и заканчивая тем, как он рос в доме с привидениями.