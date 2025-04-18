Вышел трейлер фильма «Жизнь Чака» по рассказу Стивена Кинга

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  • Кадр из трейлера к фильму «Жизнь Чака» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлеры в рейтинге»
    Кадр из трейлера к фильму «Жизнь Чака» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлеры в рейтинге»

В сети появился первый трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном (18+)

Студия NEON выпустила дебютный трейлер фильма «Жизнь Чака» по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга. Режиссером выступил Майк Флэнаган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»).

Читатели познакомились с Чарльзом «Чаки» Крантцем в сборнике «Будет кровь». Однако ничего жуткого в рассказе нет, лишь немного мистики. Картина будет состоять из трех историй из жизни героя, начиная с его смерти и заканчивая тем, как он рос в доме с привидениями.

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Главные роли сыграли Том Хиддлстон, Карен Гиллан, Чиветель Эджиофор и Марк Хэмилл. «Жизни Чака» выйдет в мировой прокат 5 июня.

Напомним, последней экранизацией произведения Стивена Кинга стал хоррор «Обезьяна». По сюжету братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старого заводного примата, который когда-то принадлежал их отцу.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают фильм «Майнкрафт» под названием «Край вдохновения».

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