В краснодарской «Болгарии» продолжают показывать кино. Что там можно посмотреть?
Юга.ру узнали, какие фильмы можно посмотреть в краснодарском молодежном центре «Болгария» (18+)
Предыстория. 28 сентября 2024 года власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария» с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом. С тех пор там регулярно проходят бесплатные выставки, мастер-классы и кинопоказы — в основном советских и российских фильмов.
В апреле Юга.ру выяснили, что «Болгария» продолжает работать как классический кинотеатр, которым была до реконструкции здания. Там показывают отечественные и зарубежные новинки проката.
На этой неделе можно посмотреть приключенческий экшн «Кракен» с Александром Петровым. В Гренландском море из-за геологических исследований пробудилось морское чудовище, наделенное интеллектом.
Триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом и Биллом Скарсгардом — ремейк аргентинского фильма «Мышеловка» 2019 года. Основное действие ленты происходит в автомобиле.
Приключенческое драмеди «Все, что тебя касается» рассказывает о Маше, которая ищет своего отца на концерте группы «Звери». Съемки проходили в том числе на живом стадионном выступлении группы в «Лужниках».
Криминальный боевик «Рейс навылет» — о бывшем работнике ФБР, который выполняет опасные для жизни задания для различных сомнительных клиентов.
В комедии «Батя 2. Дед» главный герой Макс вспоминает детство. Когда его родители собирались разводиться, то отправили его на лето в деревню к деду-фронтовику.
«Отряд светлячков» — это рассказ о событиях, происходивших в Аджимушкайских каменоломнях в мае 1942 года.
Билеты на сеансы стоят от 350 рублей.
С 2004 года кинотеатр «Болгария» арендовала сеть «Монитор». В декабре 2020 года мэрия Краснодара решила не продлевать аренду и закрыла кинотеатр на ремонт. Сейчас здание принадлежит городской администрации.
Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают фильм «Майнкрафт» под названием «Край вдохновения».