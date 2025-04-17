В краснодарской «Болгарии» продолжают показывать кино. Что там можно посмотреть?

Предыстория. 28 сентября 2024 года власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария» с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом. С тех пор там регулярно проходят бесплатные выставки, мастер-классы и кинопоказы — в основном советских и российских фильмов.

В апреле Юга.ру выяснили, что «Болгария» продолжает работать как классический кинотеатр, которым была до реконструкции здания. Там показывают отечественные и зарубежные новинки проката.

На этой неделе можно посмотреть приключенческий экшн «Кракен» с Александром Петровым. В Гренландском море из-за геологических исследований пробудилось морское чудовище, наделенное интеллектом.