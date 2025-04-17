«Искусство под градусом». В Краснодаре пройдет лекция о художнике Тулуз-Лотреке

Анри де Тулуз-Лотрек — один из наиболее известных французских художников постимпрессионизма. Происходил из богатого аристократического рода, но был выброшен за пределы дворянского общества. Был завсегдатаем парижских кафе-шантанов, кабаре, ресторанов, театров и цирков.

Галерея «ОсобнякЪ» анонсировала на 27 апреля лекцию «Тулуз-Лотрек. Искусство под градусом». Встречу проведет историк, куратор проектов Краснодарского выставочного зала Павел Власенко.

Главными героями его картин становились артисты, мимы, певицы, танцовщицы. Он создавал афиши для шоу и спектаклей и возвел рекламу в ранг высокого искусства. Сегодня произведения Тулуз-Лотрека являются достоянием мировой культуры.

Лекция начнется в 18:00 по улице Фрунзе, 37. Количество мест ограничено. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.