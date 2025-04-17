«Искусство под градусом». В Краснодаре пройдет лекция о художнике Тулуз-Лотреке

Краснодарский край

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  • «Танец в Мулен-Руж», Анри де Тулуз-Лотрек, 1890 год. Художественный музей Филадельфии, Пенсильвания, США © Изображение является общественным достоянием
    «Танец в Мулен-Руж», Анри де Тулуз-Лотрек, 1890 год. Художественный музей Филадельфии, Пенсильвания, США © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре 27 апреля состоится вечер, посвященный французскому художнику Анри де Тулуз-Лотреку (18+)

Галерея «ОсобнякЪ» анонсировала на 27 апреля лекцию «Тулуз-Лотрек. Искусство под градусом». Встречу проведет историк, куратор проектов Краснодарского выставочного зала Павел Власенко.

Анри де Тулуз-Лотрек — один из наиболее известных французских художников постимпрессионизма. Происходил из богатого аристократического рода, но был выброшен за пределы дворянского общества. Был завсегдатаем парижских кафе-шантанов, кабаре, ресторанов, театров и цирков.

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Главными героями его картин становились артисты, мимы, певицы, танцовщицы. Он создавал афиши для шоу и спектаклей и возвел рекламу в ранг высокого искусства. Сегодня произведения Тулуз-Лотрека являются достоянием мировой культуры.

Лекция начнется в 18:00 по улице Фрунзе, 37. Количество мест ограничено. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в экоцентре «Чистая среда» 20 апреля состоится встреча книжного клуба. Участники обсудят книгу «В мире с животными».

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«Искусство под градусом». В Краснодаре пройдет лекция о художнике Тулуз-Лотреке
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