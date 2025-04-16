Пейзажи, портреты и натюрморты в технике масляной живописи. В Краснодаре откроется выставка «Пробуждение»

Краснодарский край

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  • Картина Ларисы Островской © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    Картина Ларисы Островской © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут работы крымской художницы Ларисы Островской (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 17 апреля открытие выставки крымской художницы Ларисы Островской «Пробуждение». В экспозицию войдут пейзажи, портреты, натюрморты в технике масляной живописи — всего больше 30 произведений.

«Основная мысль выставки, которая заложена в каждом из полотен, — любовь к природе. Она пробуждает и вдохновляет художницу на создание произведений. Пробуждение — то состояние, когда все вокруг начинает сиять разными красками в порывах к жизни», — рассказали организаторы.

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Лариса Островская родилась в Керчи. Сегодня художница преподает академическую живопись, рисунок, композицию в детской школе искусств имени Сердюка. В творчестве большую роль отводит пленэрной работе, регулярно выезжая в живописные места.

Выставка будет работать до 4 мая по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее современного искусства «Хаос» открылась новая выставка «Самопознание». 

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