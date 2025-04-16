Пейзажи, портреты и натюрморты в технике масляной живописи. В Краснодаре откроется выставка «Пробуждение»

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 17 апреля открытие выставки крымской художницы Ларисы Островской «Пробуждение». В экспозицию войдут пейзажи, портреты, натюрморты в технике масляной живописи — всего больше 30 произведений.

«Основная мысль выставки, которая заложена в каждом из полотен, — любовь к природе. Она пробуждает и вдохновляет художницу на создание произведений. Пробуждение — то состояние, когда все вокруг начинает сиять разными красками в порывах к жизни», — рассказали организаторы.