В Дагестане построят духовный центр трех религий «Кавказский Иерусалим». Не все местные жители рады этому

В дагестанском Дербенте появится комплекс зданий мечети, храма и синагоги

6 апреля РИА «Новости» сообщило, что в дагестанском Дербенте состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в основание будущего духовного центра трех религий «Кавказский Иерусалим». В церемонии участвовали представители ислама, христианства и иудаизма — муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев, архиепископ Варлаам и главный раввин России Берл Лазар. В капсулу времени поместили 4 тыс. 500 писем из разных регионов России и из-за рубежа. Ее планируют вскрыть в 2125 году.

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Проект предусматривает строительство комплекса зданий мечети, храма и синагоги. Также в него входят парки, музеи, библиотеки, университет, гостиница, деловой и торговый центр. Общая площадь территории составит около 35 га. Идея создания духовного центра принадлежит сенатору Сулейману Керимову. Он же взял на себя будущие затраты на его строительство. В соцсетях новости встретили критикой. Одни пользователи указывали, что строительство синагоги в исламском регионе неуместно на фоне войны на Ближнем Востоке. Другие заявляли, что такие огромные деньги лучше было бы направить на ремонт дорог и вывоз мусора.

15 апреля, после закладки капсулы времени в основание будущего «Кавказского Иерусалима», министерство по национальной политике и делам религий Дагестана заявило, что муфтий Дагестана Ахмад Афанди, глава республики Сергей Меликов и сенатор Керимов подверглись информационным атакам. Каким именно — не уточняется. Кроме того, министр Энрик Муслимов заявил: «Утверждения о том, что данный проект представляет собой храм трех религий, не соответствуют действительности и имеют целью дискредитировать его истинную сущность, основанную на межрелигиозном взаимоуважении, межнациональной дружбе и межконфессиональной гармонии на нашей земле». Он пояснил, что основным и самым крупным объектом центра станет огромная мечеть, с которой и планируется начать строительство. Напомним, вечером 29 октября 2023 года толпа прорвалась в аэропорт «Уйташ» Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Пострадали больше 20 человек, в том числе полицейские. Приговоры виновным выносят до сих пор.