Власти признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне

«Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал чиновник.

8 марта ТАСС сообщило ,что в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов заблокировали мессенджер Telegram. Об этом рассказал министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов, назвав блокировку вопросом информационной безопасности и вынужденной мерой.

Проблемы с доступом к сервису наблюдаются давно. В декабре 2024 года Роскомнадзор отключил внешний интернет в Дагестане, Ингушетии и Чечне почти на два дня. Это назвали плановыми учениями на случай отсоединения от глобальной сети.

Жительница Грозного рассказывала, что столкнулась с ограничением доступа к зарубежным интернет-ресурсам. По ее словам, в республике перестали работать какие-либо VPN.

Позже жительница Грозного рассказала, что с тех пор ничего не изменилось.

«Telegram не работает. Чтобы зайти в мессенджер, мы с мужем используем VPN и прокси. Без них ничего не пашет. И пока что изменений не предвидится», — рассказала собеседница.

Напомним, вечером 29 октября 2023 года в Дагестане начались беспорядки. Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Задержали более 60 человек.