«Дети XX съезда». В Краснодаре пройдет лекция о шестидесятниках — поколении советской интеллигенции

Краснодарцам расскажут о самых ярких представителях поэзии и прозы периода шестидесятников (16+)

Участники поговорят о природе и предпосылках этого культурного явления XX века. Спикер познакомит слушателей с самыми яркими представителями поэзии и прозы — Василием Аксеновым, Александром Солженицыным, Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Бэллой Ахмадулинной, Андреем Вознесенским.

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 23 апреля лекцию «Роман о шестидесятниках». Встречу проведет редактор Алена Буркова.

Также участники затронут зарождение бардовской песни (Владимир Высоцкий и Булат Окуджава) и коснутся петербуржской ветви (Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев).

Понятие «шестидесятники» впервые возникло в XIX веке, так обозначали народников и нигилистов. В XX веке шестидесятниками стали именовать поколение советских людей, принадлежавших к интеллигенции.

Их также называли «детьми XX съезда». Это связано с 20-м съездом Коммунистической партии, где развенчали культ личности Сталина. Потом началась «оттепель».

Начало в 18:30 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 650 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.