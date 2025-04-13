Краснодарская галерея «Хаос» открыла новую выставку современного искусства

12 апреля в галерее современного искусства «Хаос» открылась новая выставка «Самопознание». Представлены абстрактные работы художников со всей России — живопись, графика, коллажи и керамика. Организаторы сообщили, что работы можно также приобрести.

Напомним, галерея современного искусства «Хаос» открылась в начале марта. Патронами пространства стали Никита Краснопояс и Ксения Бороздина. В галерее каждый месяц будут проходить разные выставки.

Выставка «Самопознание» будет работать до 30 апреля, билет стоит 350 рублей. Галерея «Хаос» расположена по улице Путевой, 5Б (2 этаж). Арт-кластер работает по будням с 10:00 до 18:00.