Краснодарская галерея «Хаос» открыла новую выставку современного искусства

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Выставка «Самопознание» открылась в новой краснодарской галерее. Показывают абстрактные работы российских художников (12+)

12 апреля в галерее современного искусства «Хаос» открылась новая выставка «Самопознание». 

Представлены абстрактные работы художников со всей России — живопись, графика, коллажи и керамика. Организаторы сообщили, что работы можно также приобрести.

Напомним, галерея современного искусства «Хаос» открылась в начале марта. Патронами пространства стали Никита Краснопояс и Ксения Бороздина. В галерее каждый месяц будут проходить разные выставки.

Выставка «Самопознание» будет работать до 30 апреля, билет стоит 350 рублей. Галерея «Хаос» расположена по улице Путевой, 5Б (2 этаж). Арт-кластер работает по будням с 10:00 до 18:00. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 апреля откроется выставка современного искусства «О чем говорят леса».

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Краснодарская галерея «Хаос» открыла новую выставку современного искусства
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