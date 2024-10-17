В сети появился тизер-трейлер хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

По сюжету братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую заводную обезьянку, когда-то принадлежащую их отцу. Постепенно герои понимают, что в игрушку вселился злой дух. Начинается череда загадочных смертей.

Главную роль в хорроре исполнил Тео Джеймс. В картине также снимались Татьяна Маслани, Элайджа Вуд, Кристиан Конвери. Режиссером выступил Оз Перкинс («Собиратель душ», «Февраль», «Я прелесть, живущая в доме» и «Гретель и Гензель»). Лента выйдет в мировой прокат 21 февраля 2025 года.

Рассказ Стивена Кинга «Обезьяна» вышел в 1980 году в журнале Gallery. Спустя два года произведение номинировали на Британскую премию фэнтези. В 1985 году рассказ в переработанном виде вошёл в состав сборника «Команда скелетов».