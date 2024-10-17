В сети появился тизер-трейлер хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

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  • Кадр из трейлера к фильму «Обезьяна» © Скриншот видео с Rutube-канала «Mister Star»
    Кадр из трейлера к фильму «Обезьяна» © Скриншот видео с Rutube-канала «Mister Star»

NEON представила официальный тизер-трейлер фильма ужасов «Обезьяна» (18+)

Rutube-канал Mister Star поделился коротким роликом фильма «Обезьяна». Проект основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга.

По сюжету братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую заводную обезьянку, когда-то принадлежащую их отцу. Постепенно герои понимают, что в игрушку вселился злой дух. Начинается череда загадочных смертей.

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Главную роль в хорроре исполнил Тео Джеймс. В картине также снимались Татьяна Маслани, Элайджа Вуд, Кристиан Конвери. Режиссером выступил Оз Перкинс («Собиратель душ», «Февраль», «Я прелесть, живущая в доме» и «Гретель и Гензель»). Лента выйдет в мировой прокат 21 февраля 2025 года.

Рассказ Стивена Кинга «Обезьяна» вышел в 1980 году в журнале Gallery. Спустя два года произведение номинировали на Британскую премию фэнтези. В 1985 году рассказ в переработанном виде вошёл в состав сборника «Команда скелетов».

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара анонсировал на 27 октября показ и обсуждение хоррора «Кайдан». Название переводится как «устный рассказ о сверхъестественном».

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В сети появился тизер-трейлер хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга
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