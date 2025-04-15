В краснодарском экоцентре обсудят книгу о поведении и чувствах животных

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

В экоцентре «Чистая среда» 20 апреля состоится встреча книжного клуба. Участники обсудят книгу «В мире с животными» (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 20 апреля встречу экологического книжного клуба. Участники будут обсуждать издание «В мире с животными» Ингрида Ньюкирка — президента и сооснователя крупнейшей зоозащитной организации «PETA».

В ней автор рассказывают о разнообразии талантов, языков общения и поведении животных. Читатели узнают, как они взаимодействуют, играют, любят и грустят.

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Также Ньюкирк исследует когнитивные и эмоциональные способности животных и предлагает разные рекомендации по изменению повседневной жизни для более гуманного обращения с ними. Книга даст понимание, как относиться к представителям фауны с уважением и состраданием.

Встреча книжного клуба начнется в 17:00 по улице Одесской, 48В. Вход за пожертвования, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, экоцентр «Чистая среда» приглашает 19 и 20 апреля поучаствовать во всероссийской акции «Электросбор». 

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В краснодарском экоцентре обсудят книгу о поведении и чувствах животных
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