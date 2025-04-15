В краснодарском экоцентре обсудят книгу о поведении и чувствах животных

В ней автор рассказывают о разнообразии талантов, языков общения и поведении животных. Читатели узнают, как они взаимодействуют, играют, любят и грустят.

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 20 апреля встречу экологического книжного клуба. Участники будут обсуждать издание «В мире с животными» Ингрида Ньюкирка — президента и сооснователя крупнейшей зоозащитной организации «PETA».

Также Ньюкирк исследует когнитивные и эмоциональные способности животных и предлагает разные рекомендации по изменению повседневной жизни для более гуманного обращения с ними. Книга даст понимание, как относиться к представителям фауны с уважением и состраданием.

Встреча книжного клуба начнется в 17:00 по улице Одесской, 48В. Вход за пожертвования, необходима предварительная регистрация.