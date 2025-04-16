Оператор свалки в Новороссийске за 2024 год заработал больше 145 млн рублей

Компания, управляющая мусорным полигоном в Новороссийске, за 2024 год увеличила прибыль и получила 145,9 млн рублей

Выручка от реализации услуг выросла на 12% и достигла 338,6 млн рублей (306 млн рублей в 2023-м). Такая информация приводится в отчетности, размещенной в системе «СПАРК-Интерфакс».

14 апреля «Коммерсантъ» сообщил , что компания «Терра-Н», которая обслуживает мусорный полигон в Новороссийске, за 2024 год получила 145,9 млн рублей чистой прибыли. Это на 5% больше, чем в 2023-м.

Компания «Терра-Н» зарегистрирована в Новороссийске в 2007 году. Основной вид деятельности — захоронение неопасных коммунальных отходов. Владельцем числится Александр Чекрыгин. Ему же принадлежат ООО «Краснодарский региональный экологический оператор», ООО «КПО Староминский» и другие фирмы.

Напомним, мусорный полигон в Новороссийске горит с 13 марта. Местные жители жалуются на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксирует загрязнения воздуха и превышения вредных веществ.

Эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По его мнению, она будет периодически загораться по мере скопления в теле метана.

Свои мощности полигон исчерпал еще в 2022 году. В 2024 году власти заговорили о его рекультивации. В 2025-м свалку решили реконструировать. Работы оценили в 1,1 млрд рублей.