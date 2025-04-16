В Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Образовались пробки в обе стороны
Утром 16 апреля на Тургеневском мосту Краснодаре возник затор
В ночь с 15 по 16 апреля в Краснодаре стартовал ремонт Тургеневского моста. На это время там ввели новую схему движения — водителям легковых автомобилей перекрыли проезд по правой стороне (из Краснодара в Адыгею), а для грузовиков — полностью закрыли.
Для пешеходов остался открытым тротуар с левой стороны улицы Кожевенной в обоих направлениях.
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Утром 16 апреля на мосту образовались пробки в обе стороны. Сильный затор возник на Тургеневском шоссе со стороны Новой Адыгеи, на улице Тургенева и на подъездах к ней.
Отметим, что жители Адыгеи ожидали пробки и просили властей организовать объезд моста.
Показываем, как выглядит подъезд к Тургеневском мосту со стороны поселка Яблоновского. Очевидцы сообщают, что пробка образовалась с середины населенного пункта:
Мэр Краснодара Евгений Наумов отреагировал в своем телеграм-канале на дорожную ситуацию и попросил работодателей «с пониманием отнестись сегодня к опозданиям сотрудников», так как жителям «предстоит привыкнуть к новым схемам движения и определить удобное время выезда».
Напомним, что ремонт Тургеневского моста планируют завершить до 31 мая 2027 года. Работы проведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Черемушки до середины лета перекроют движение. Там строят новую дорогу.