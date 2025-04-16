В Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Образовались пробки в обе стороны

В ночь с 15 по 16 апреля в Краснодаре стартовал ремонт Тургеневского моста. На это время там ввели новую схему движения — водителям легковых автомобилей перекрыли проезд по правой стороне (из Краснодара в Адыгею), а для грузовиков — полностью закрыли. Для пешеходов остался открытым тротуар с левой стороны улицы Кожевенной в обоих направлениях.

Отметим, что жители Адыгеи ожидали пробки и просили властей организовать объезд моста.

Утром 16 апреля на мосту образовались пробки в обе стороны. Сильный затор возник на Тургеневском шоссе со стороны Новой Адыгеи, на улице Тургенева и на подъездах к ней.

Показываем, как выглядит подъезд к Тургеневском мосту со стороны поселка Яблоновского. Очевидцы сообщают, что пробка образовалась с середины населенного пункта:

Мэр Краснодара Евгений Наумов отреагировал в своем телеграм-канале на дорожную ситуацию и попросил работодателей «с пониманием отнестись сегодня к опозданиям сотрудников», так как жителям «предстоит привыкнуть к новым схемам движения и определить удобное время выезда».

Напомним, что ремонт Тургеневского моста планируют завершить до 31 мая 2027 года. Работы проведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.