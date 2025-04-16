В Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Образовались пробки в обе стороны

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Утром 16 апреля на Тургеневском мосту Краснодаре возник затор

В ночь с 15 по 16 апреля в Краснодаре стартовал ремонт Тургеневского моста. На это время там ввели новую схему движения — водителям легковых автомобилей перекрыли проезд по правой стороне (из Краснодара в Адыгею), а для грузовиков — полностью закрыли.

Для пешеходов остался открытым тротуар с левой стороны улицы Кожевенной в обоих направлениях.

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Утром 16 апреля на мосту образовались пробки в обе стороны. Сильный затор возник на Тургеневском шоссе со стороны Новой Адыгеи, на улице Тургенева и на подъездах к ней.

Отметим, что жители Адыгеи ожидали пробки и просили властей организовать объезд моста.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Показываем, как выглядит подъезд к Тургеневском мосту со стороны поселка Яблоновского. Очевидцы сообщают, что пробка образовалась с середины населенного пункта:

  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Мэр Краснодара Евгений Наумов отреагировал в своем телеграм-канале на дорожную ситуацию и попросил работодателей «с пониманием отнестись сегодня к опозданиям сотрудников», так как жителям «предстоит привыкнуть к новым схемам движения и определить удобное время выезда».

Напомним, что ремонт Тургеневского моста планируют завершить до 31 мая 2027 года. Работы проведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Черемушки до середины лета перекроют движение. Там строят новую дорогу.

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Ремонт дорог Транспорт Тургеневский мост

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