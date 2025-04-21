Вышел трейлер фильма «Еще одна простая просьба» — продолжение хита 2018 года с Блейк Лайвли и Анной Кендрик

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  • Кадр из трейлера к фильму «Еще одна простая просьба» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Еще одна простая просьба» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В сети появился трейлер комедийного триллер «Еще одна простая просьба» (18+)

Видеосервис Amazon Prime Video поделился первым трейлером фильма «Еще одна простая просьба». Это сиквел комедийного триллера 2018 года.

В режиссерское кресло в продолжении вернулся Пол Фейг. Главные роли снова сыграли Блейк Лайвли и Анна Кендрик. Также в ленте задействованы Эндрю Рэннеллс, Башир Салахуддин, Элизабет Перкинс, Мишель Морроне, Алекс Ньюэлл, Генри Голдинг и Эллисон Дженни.

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Премьера фильма на Amazon Prime Video состоится 1 мая.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер тюремной драмы «Генри Джонсон». Главную роль сыграл Шайа ЛаБаф.

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