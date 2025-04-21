Вышел трейлер фильма «Еще одна простая просьба» — продолжение хита 2018 года с Блейк Лайвли и Анной Кендрик

В режиссерское кресло в продолжении вернулся Пол Фейг. Главные роли снова сыграли Блейк Лайвли и Анна Кендрик. Также в ленте задействованы Эндрю Рэннеллс, Башир Салахуддин, Элизабет Перкинс, Мишель Морроне, Алекс Ньюэлл, Генри Голдинг и Эллисон Дженни.

Отсидев в тюрьме пять лет, авантюристка Эмили Нельсон пытается вернуться к прежней жизни. Она находит свою давнюю подругу, блогерку Стефани Смотерс, и приглашает стать подружкой невесты на своей предстоящей свадьбе с богатым итальянским бизнесменом. Вместе девушки отправляются остров Капри и начинают готовиться к торжеству. Без происшествий праздник не обойдется.

Премьера фильма на Amazon Prime Video состоится 1 мая.