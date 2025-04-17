Вышел трейлер фильма «Эддингтон» с Эммой Стоун, Педро Паскалем и Хоакином Фениксом

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  • Кадр из трейлера к фильму «Эддингтон» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Эддингтон» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Появился первый трейлер нового проекта режиссера «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астера (18+)

Студия A24 представила первый трейлер неовестерна «Эддингтон». Режиссером выступил постановщик лент «Солнцестояние» и «Реинкарнация» Ари Астер.

Сюжет разворачивается на фоне пандемии COVID-19 и сосредоточен на противостоянии шерифа Джо Кросса и мэра Теда Гарсии. Конфликт обостряется, когда первый решает баллотироваться на пост главы Эддингтона. В трейлере шериф изучает серию публикаций в запрещенной социальной сети.

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Главные роли исполнили Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О’Коннелл, Майкл Уорд, Клифтон Коллинз-мл. и Амели Хеферль. Фильм сочетает в себе сатиру, драму и острую политическую и социальную иронию.

Точная дата выхода картины пока неизвестна. Однако лента точно появится на предстоящем Каннском кинофестивале.

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