Вышел трейлер психологического триллера «Вниз» с Егором Кридом. Когда покажут в кинотеатрах?

По сюжету только что поженившаяся молодая пара оказывается заперта в лифте небоскреба с загадочным попутчиком. Сначала он вроде как искренне пытается помочь им выбраться. Постепенно становится очевидно, что незнакомец знает все о своих «соседях». Вскоре герои осознают, что их пребывание в лифте не случайно — они стали жертвами некоего безумного плана.

Премьера психологического триллера «Вниз» в российских кинотеатрах состоится 11 сентября.