Вышел трейлер психологического триллера «Вниз» с Егором Кридом. Когда покажут в кинотеатрах?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Вниз» © Скриншот видео с Rutube-канала «Kinolavka трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Вниз» © Скриншот видео с Rutube-канала «Kinolavka трейлеры»

В сети состоялась премьера психологического триллера «Вниз». Основное действие происходит в замкнутом пространстве (18+)

Появился первый официальный трейлер нового психологического триллера «Вниз». Режиссером и автором сценария выступил Марюс Вайсберг, который ранее снял комедии «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!» и «Ирония судьбы в Голливуде».

Главные роли исполнили Егор Крид, Анфиса Черных и Игорь Миркурбанов. Основное действие ленты происходит в замкнутом пространстве.

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По сюжету только что поженившаяся молодая пара оказывается заперта в лифте небоскреба с загадочным попутчиком. Сначала он вроде как искренне пытается помочь им выбраться. Постепенно становится очевидно, что незнакомец знает все о своих «соседях». Вскоре герои осознают, что их пребывание в лифте не случайно — они стали жертвами некоего безумного плана.

Премьера психологического триллера «Вниз» в российских кинотеатрах состоится 11 сентября.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают фильм «Майнкрафт» под названием «Край вдохновения».

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