Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Особенные» про аутизм

Также состоится дискуссия с Софьей Кузьминой — участницей управляющего совета «Открытой среды» и куратором проектов полезной занятости. Участники поговорят о том, что такое аутизм, зачем людям с РАС учиться рисовать, шить и создавать что-то своими руками, какие навыки получают ребята и как это помогает им и окружающим.

Начало встречи в 19:30 по улице Октябрьской, 91. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.