Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Особенные» про аутизм

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Особенные» © Скриншот видео с Rutube-канала « КиноПИК»
    Кадр из трейлера к фильму «Особенные» © Скриншот видео с Rutube-канала « КиноПИК»

В Краснодаре 16 апреля покажут фильм «Особенные», основанный на реальных событиях (12+)

Кофейня Booker анонсировала на 16 апреля показ фильма «Особенные». Лента основана на реальных событиях.

В основу сюжета легла дружба режиссера Эрика Толедано со Стефаном Бенамю — основателем ассоциации, помогавшей детям и подросткам с расстройством аутистического спектра (РАС).

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Также состоится дискуссия с Софьей Кузьминой — участницей управляющего совета «Открытой среды» и куратором проектов полезной занятости. Участники поговорят о том, что такое аутизм, зачем людям с РАС учиться рисовать, шить и создавать что-то своими руками, какие навыки получают ребята и как это помогает им и окружающим.

Начало встречи в 19:30 по улице Октябрьской, 91. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, маркетплейс Flowwow и краснодарский фонд «Открытая среда» запустили благотворительный проект «Каждый день особенный».

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Особенные» про аутизм
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