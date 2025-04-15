Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Особенные» про аутизм
В Краснодаре 16 апреля покажут фильм «Особенные», основанный на реальных событиях (12+)
Кофейня Booker анонсировала на 16 апреля показ фильма «Особенные». Лента основана на реальных событиях.
В основу сюжета легла дружба режиссера Эрика Толедано со Стефаном Бенамю — основателем ассоциации, помогавшей детям и подросткам с расстройством аутистического спектра (РАС).
Также состоится дискуссия с Софьей Кузьминой — участницей управляющего совета «Открытой среды» и куратором проектов полезной занятости. Участники поговорят о том, что такое аутизм, зачем людям с РАС учиться рисовать, шить и создавать что-то своими руками, какие навыки получают ребята и как это помогает им и окружающим.
Начало встречи в 19:30 по улице Октябрьской, 91. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, маркетплейс Flowwow и краснодарский фонд «Открытая среда» запустили благотворительный проект «Каждый день особенный».